Rovio tiger om företagsaffär

Spelbolaget Rovio Entertainment redovisar ett resultat för i fjol som är klart sämre än resultatet för 2021. Också omsättningen sjönk eftersom marknaden för mobilspel krympte.

Rovios vd Alex Pelletier-Normand säger i ett pressmeddelande att han tycker att företaget trots allt navigerat fint i en osäker omgivning.

Rovio presenterar sitt resultat vid en tidpunkt då rykten om intresserade köpare är i svang på marknaden. I slutet av januari lade det israeliska företaget Playtika ett bud på Rovio , ett bud Rovios ledning då inte ville kommentera.

I stället meddelade Rovio i början av den här veckan att det inlett en strategisk utredning för att kartlägga de anbud som gjorts på företaget. I samband med utredningen inleds också diskussioner med vissa intressenter. Rovio underströk i pressmeddelandet att det inte är sagt att diskussionerna leder till någon försäljning av företaget.

Kommenterar inte eventuella köpare

Bland analytiker har också bolag som Netflix, Disney, utvecklaren av dataspel Take-Two och spelföretaget EA nämnts som eventuella intresserade köpare.

Vid presentationen av sitt fjolårsresultat kommenterade inte Rovio sina diskussioner med eventuella intresserade köpare alls.

– Vi återkommer till den frågan när det finns någonting att säga, säger Pelletier-Normand.

Rovios vd konstaterar i sin kommentar till fjolårets resultat att spelmarknaden för mobilspel för första gången krympte i fjol. Rovios tre viktigaste spel, Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast och Angry Birds Friends nådde ändå en under en rekordstor omsättning.

Arbetet med nya spel fortsätter och nya spel blir enligt Pelletier-Normand klara för lansering under året. Förutom de fyra spel som är under lansering finns nio under utveckling. Rovio väntar sig ett stabilt år för marknaden för mobilspel och väntar sig också framgångar för sina nylanseringar.

– Trots kortvarig motvind är mobilspelen det spelområde som växer snabbast och det tänker vi dra nytta av. Vi siktar också på en egen klubb för våra aktiva spelanvändare, säger han.

Rovio beräknar att årets resultat blir i linje med fjolårets.