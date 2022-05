Fazer öppnar nytt vägg i vägg med Ekbergs – "Inte här för att konkurrera"

Kafékulturen upplever en renässans i Helsingfors – efter de tråkiga åren med pandemi och stilla hemmaliv längtar folk ut igen. Den här trenden hakar Fazer Café på och öppnar på tisdagen sitt artonde kafé i Finland. Det ligger på Bulevarden, med anrika Café Ekberg som närmaste granne.

Bulevarden sjuder av liv på måndagseftermiddagen – affärsmän i kostym hastar förbi seniorer i promenadskor, hundägare motionerar sina hundar och strejklediga skolelever söker tidsfördriv, allt medan rasslande spårvagnar bidrar till den levande stadsbilden. Det här är något helt annat än sömniga Alexandersgatan, där många affärer har stängt och skyltfönster har täckts igen.

Det är här, i vimlet på Bulevarden, som också livsmedelskoncernen Fazer vill vara.

– Vi vill finnas där människor rör sig i sin vardag, och Bulevarden är just en sådan gata i Helsingfors. Här är mycket folk i farten, såväl boende som de som jobbar i centrumkvarteren. Stadskulturen håller på att vakna till liv igen efter åren med pandemi och vi vill gärna vara med och pigga upp gatulivet, säger vd Miika Kostilainen vid Fazer Retail Finland.

Att också Café Ekberg råkar ligga i samma kvarter, i grannhusets stenfot, var inte avgörande i sig när Fazer nu utvidgar sin kaféverksamhet i Helsingfors centrum.

– Det här är vårt artonde kafé i Finland, och av dem har vi öppnat fem nya kaféer under coronaåren. Kafétrenden växer starkt i Finland just nu. Café Ekberg är ett mycket fint och anrikt kafé och vi strävar efter att skapa goda relationer till den nya grannen. Vi har inte alls sökt oss hit för att konkurrera, utan vi tror att Fazer kan öka intresset för området och berika utbudet av tjänster med vår närvaro, säger Kostilainen.

Dagen före invigningen av det nya kaféet är stämningen förvånansvärt avslappnad på Bulevarden 7. Visserligen är hantverkarna fortfarande kvar och lägger sista handen vid renoveringen, men annars står bord och stolar redan på sina platser, kaffemaskinerna fungerar och personalen är rekryterad.

– Det är numera den största utmaningen, att hitta erfaren kafépersonal. Kaféjobb intresserar visserligen ungdomar och vi utbildar unga som inte tidigare har jobbat på kafé, men det måste finnas en lagom balans mellan ungdomlig iver och erfaren personal. Många gamla arbetstagare har lämnat restaurangbranschen under coronaåren och det bortfallet är svårt att fylla, säger Miika Kostilainen.

Han säger att Fazer har som målsättning att bli grannskapets vardagsrum, stället där stadsbor i alla åldrar träffas och umgås.

– Numera går folk inte på kafé bara för att dricka gott kaffe, även om det förstås fortfarande är en bra orsak, utan här samlas man för snabba jobbmöten, på lunch eller för att njuta av ett glas mousserande med väninnorna. Ungdomarna kommer för att dricka olika slags trendkaffe, berättar Kostilainen om hur han ser på kafétrender från sin utsiktsplats.

Ett nytt kafé är inget som växer fram på några månader, den här lanseringen har man förberett i ett par år. Lokalen har totalrenoverats för att fylla de krav som konceptet kräver, det omfattar allt från de gul-svarta kakelplattorna på golven till de guldkantade kaféborden.

– En relevant detalj i inredningen är tillräckligt många eluttag för kunderna. Många kommer hit för att jobba och då är det avgörande att de kan ladda sin dator eller mobiltelefon medan de äter och dricker. Eluttag är en sådan sak som vi genast får respons på om det inte finns, säger kommunikationschefen Taina Lampela-Helin.

Fazer använder annars också sina kaféer för att samla in synpunkter av sina kunder, speciellt när man lanserar nya produkter.

– Det är via kaféerna vi får in den snabbaste responsen från konsumenterna. Ett bra exempel på det är havre-chokon, som nu finns i sortimentet. Ännu för ett år sedan var den under produktutveckling och vi testade chokon på kafékunderna. Intresset för vegansk choklad var stort och nu har vi tagit fram två produkter som går hem hos kunderna, berättar Miika Kostilainen.

Fazer fortsätter att utvidga sitt nätverk av kaféer i Helsingfors. I juni öppnas nästa kafé på Annegatan 28 och under hösten står Främre Tölö i tur, men den gatuadressen är inte offentlig ännu.