Färsk rapport: Produktionen av kol, olja och gas krossar klimatmålen

Den planerade stenkolsproduktionen till 2030 väntas generera 8 gigaton koldioxidutsläpp vilket är 5,2 Gt (150 procent) mer än utsläppsbudgeten för 2-gradersmålet och 6,4 Gt (280 procent) mer än budgeten för 1,5 grader.

För olja och gas överskrids utsläppsbudgeten inte närapå lika mycket till 2030, men enligt rapporten ökar klyftan oundvikligen desto mer på längre sikt eftersom investeringar i infrastruktur "låser" samhällena till ett olje- och gasberoende.

The Production Gap Report är skriven i samarbete mellan Stockholm Environment Institute, International Institute for Sustainable Development, Overseas Development Institute, Centre for International Climate and Environmental Research, Climate Analytics och FN:s miljöprogram Unep. Över 50 forskare bidrog.