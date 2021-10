Nedskärningarna inom kultur, idrott och ungdomsarbete tas inte väl emot av aktörer i Helsingfors, Vasa och Åbo. – Det känns som ett slag i ansiktet, säger Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater.

Undervisnings- och kulturministeriet meddelade tidigare i veckan hur nedskärningarna på 43 miljoner euro ska fördelas nästa år.

Konst och kultur får drygt 18 miljoner euro mindre, men också ungdomsarbete, idrott och forskning drabbas.

– Det påverkar oss direkt. Våra förutsättningar försämras och det leder till att färre evenemang kommer att kunna ordnas i Svenskfinland, säger Henrik Lillhannus, verksamhetsledare på Finlands svenska sång- och musikförbund.

Statsminister Sanna Marin (SDP) vill dock minska på nedskärningarna.

"Jag säger det rakt ut. SDP vill att nedskärningarna för kulturen dras tillbaka. Vi måste också hitta en lösning på de övriga organisationernas och förmånstagarnas situation", skrev statsminister Marin på sociala medier under torsdagsmorgonen.

Finansminister Annika Saarikko (C) lät inte lika säker på att en lösning kan hittas, under regeringens frågetimme under torsdagen.

– Ni frågar vad regeringen tänker göra för att lösa situationen. Jag svarar att jag ännu inte vet. Utifrån den diskussion som nu startat kommer vi som statsministern sagt att se över om vi kan hitta en metod för att lösa den, säger Saarikko.

I dagsläget är statsfinansieringen av bland annat kultur, idrott och ungdomsarbete kopplat till det statliga spelbolaget Veikkaus intäkter. Under pandemin har spelbolagets intäkter minskat markant.

Enligt Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater, är nedskärningarna i finansieringen ett hårt slag mot branscher som redan gått på knäna under pandemin.

– Det känns som ett slag i ansiktet. Det är inte rimligt att knyta branschers finansiering till hur mycket folk spelar. Systemet är fel i grunden, säger Berndtson.

Wasa Teater är en av landets statsandelsteatrar, något som borde föra med sig vissa fördelar trots minskad finansiering för kulturbranschen i stort.

– När minister Kurvinen presenterade nedskärningarna så stod det också att statsandelsteatrarna inte skulle beröras. Men det är svårt att säga om det blir så. Kanske är vi en av teatrarna som kommer lindrigast undan, säger Berndtson.

Lena Hindström-Pesu, fotbollsföreningen Åbo IFK:s verksamhetsledare, säger att Åbo IFK inte hunnit läsa sig in på eller ta ställning till vad nedskärningarna inom idrott och motion innebär i praktiken.

– Vi förstår givetvis att det är svåra tider nu. Barn och ungdomar har haft det svårt under pandemin med bland annat stängda skolor. Om det här dessutom drabbar deras fritidssysselsättningar så vore det inte alls bra, säger Hindström-Pesu.

