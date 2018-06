Huvudstadens nya festival har en mänsklig storlek och inramningen mellan Botby gårds byggnader är idyllisk. Fredagskvällens program på alla tiders första Eastfest korsade genrer. För jazzutbudet stod Matti Klein Soul Trio från Berlin.

Pianisten Matti Klein har samarbetat med bland annat Nils Landgren, Ed Motta och Jimmy Somerville. Trions enkla men effektiva klang bygger på en snillrik och osannolik kombination av Kleins årgångsklaviaturer, effektlagda träblås och trummor.

Pianisten spelar Wurlitzerpiano och Rhodes Piano Bass medan Lars Zander växlar mellan tenorsaxofon och basklarinett. Basklarinetten används för en gångs skull även som namnet låter förstå – Zander spelar också baslinjer med det förstärkta instrumentet. André Seidel heter den intensivt och tämligen tungt men ändå nyanserat spelande trumslagaren, som likt Klein även spelar i bandet Mo' Blow.

Beatbaserade grooves och blueskänsla är trions musikaliska ryggrad, men skalan är bredare än så. Även nordiska nyanser, ekande rymdstämningar och mer komplicerade rytmer dök upp under den tidiga kvällen.

Det ovanliga trioformatet, i vilket baslinjen växlade mellan piano och basklarinett fungerade häpnadsväckande fint och foglöst. Summan av kardemumman var större än beståndsdelarna, särskilt då samtliga inblandade var instrumentalister av rang.

Den dramatiska kurvan var välbyggd. Trion inledde med fundamenten; Kill It With A Pill och Seraya Blues var partyjazz med tydlig 70-talssmak. Det var helt förväntat och bra nog, men via afrorytmer och Ray som givetvis tillägnades Ray Charles kom man till Eleven Feels Like Heaven som mycket riktigt gick nästan i 12/8-takt. Zander lät som en hel sektion, då klarinetten multiplicerades elektroniskt.

Förutom att Klein har uppträtt i Björneborg i Ed Mottas band har han tydligen även paddlat i vårt land. River Journey var en färd som började med forsstämningar (som påminde om norska fjord dito). Inspirationen kommer från en kanotresa längs Jonginjoki nära Lieksa.

Ödemarksexotiken växlades småningom till progrockstämningar med flera elektroniskt skapade stämmor från basklarinetten. Rocket Swing förde, genom basgången från den orange hushållsapparatliknande pianobasklaviaturen, tankarna till Stevie Wonders I Wish och därmed basisten Nathan Watts.

Efter Matti Kleins trio uppträdde Eva + Manu, Silvennoinen, Hela, Försti & Band samt Kartano All Stars med Kasmir i spetsen.

Med tanke på festivalens fortlevnad får man hoppas att publiken hittade till Botby lite senare, eftersom det var förhållandevis tomt då trion från Tyskland uppträdde.

I dag, lördag, uppträder bland annat Emma Salokoski i den särdeles trivsamma gårdsmiljön. På familjesöndagen börjar programmet redan klockan 12 med Antti Rissanen And The Specialists feat. Jukka Eskola. Det blir också teater på söndagen, i Viiru muuttaa pratar Pettson och katten Findus finska.

Jan-Erik Holmberg