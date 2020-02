Färgexplosioner och finlandssvensk vinst på Emma-galan

Fjolårets mest framgångsrika artister och musiker fick pris under den årliga Emma-galan på Hartwall-arenan i Helsingfors. Robin Hund & Hans glada orkester blev åter belönade för Årets barnalbum. Årets artist blev Lauri Tähkä.

Robin Hund & Hans glada orkester består av Tomas Järvinen och Henrik Strang. Duon fick sin första statyett på Emma-galan 2018. Nu är det alltså andra gången orkestern belönas.

– Det känns jättebra. Det är inte hemskt vanligt att finlandssvenska orkestrar lyfts upp på det här sättet så det är verkligen roligt, säger Tomas Järvinen när HBL ringer upp efter vinsten.

Lauri Tähkä tog hem priset för årets artist, årets manliga solist samt årets hit.

Chisu fick pris för årets album – Momentum 123. Årets kvinnliga solist blev Ellinoora.

Årets band blev JVG, som inför galan kammade hem sex nomineringar, vilket var flest av alla. Bland annat hade de årets mest strömmade låt, Ikuinen vappu.

Årets rap/r&b-album gick till Diplomaatti av Gettomasa.

Pris i kategorin årets bästa liveuppträdande fick Vesala, eller Paula Vesala som hon egentligen heter.

Emman för årets mest sålda album gick till den amerikanska tonårssensationen Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Årets Rock-Emma gick till Apulanta och Emman för export till bandet Sunrise Avenue. Årets bästa inom kategorin metallmusik gick till bandet Battle Beast och frontpersonen Noora Louhimo för albumet No More Hollywood Endings.

Årets nykomling och kritikernas val blev Jesse Markin medan Yotto, eller Otto Yliperttula, fick en statyett i kategorin elektronisk musik.

Jazz-Emman gick till Alexi Tuomarila Trio för albumet Sphere. Pris i kategorin Etno fick Pauanne, som består av trion Kukka Lehto, Tero Pennanen ja Janne Haavisto.

Den gyllene Emman gick till skivbolaget BMG Finlands grundare Maija Kuusi.

Chisu, Gettomasa, Ellinoora och Lauri Tähkä fick var och en fem nomineringar.

Artikeln har uppdaterats.