Farah pausar OS-satsningen för tv-inspelning

Mo Farah tar en paus från satsningen mot OS i Tokyo nästa sommar.Löparstjärnan ska delta i en inspelning av en brittisk reality-serie.– Jag vet att många människor kommer att bli förvånade, säger han.

I fjol meddelade 37-årige Mo Farah att han gör en nysatsning mot OS i Tokyo där målet är att ta guld på 10 000 meter.

Men nu har ett annat projekt dykt upp.

Britten kommer under vintern att medverka i reality-serien "I'm a celebrity... Get me out of here!", där de tävlande ställs inför hårda prövningar.

– Jag har sett det på tv och tänkte att jag skulle vilja utmana mig själv och se hur jag klarar mig, säger han.

Tävlingen utspelar sig i vanliga fall i Australiens djungel, men på grund av pandemin kommer den i år att ta plats på den walesiska landsbygden.

Farah hoppas kunna visa en mer personlig sida av sig själv.

– Jag vet att många människor kommer att bli förvånade eftersom de inte sett mig på det sättet. De förknippar mig med löpning och segrar, men inget annat än det, säger han.

Farah har vunnit fyra OS-guld och fem VM-titlar på 5 000 och 10 000 meter. 2017 inledde han en maratonsatsning.