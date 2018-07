Där bland andra Liverpool har satt sprätt på 200 miljoner och värvat fyra riktiga kvalitetsspelare har det rått mer eller mindre stiltje kring Stamford Bridge och Chelsea. De kommande veckorna blir fingervisande för vilka förutsättningar nya tränaren Maurizio Sarri får att lyckas i sin nya omgivning.

Jorginho har klubben visserligen köpt in och mittfältaren har varit en av de bästa på sin position i serie A de senaste säsongerna. Att också Manchester City var ute efter honom säger en del om kvaliteterna hos 26-åringen.

Sarris namn hade nämnts i spekulationerna en längre tid, egentligen hela vägen efter att de uppenbara sprickorna mellan Antonio Conte och Roman Abramovitj och dennes högra hand Marina Granovskaia uppdagades.

Conte var som bekant sur över att han inte i högre grad fick bestämma över vilka spelare som hämtades in och inte heller var han nöjd med mängden pengar han fick att spendera. Det var sandlådenivå på konflikten. Att ägaren Abramovitj inte är den lättaste personen att ha att göra med är ingen nyhet. Samtidigt föll en skugga av oproffsighet över Conte. Tjänar du runt tio miljoner euro om året ska du göra ditt jobb så bra du kan och inte koncentrera dig på saker du inte kan påverka.

Contes smekmånad med Chelsea varade ungefär ett år. Italienaren var en fräsch fläkt som under sin första säsong förde The Blues till ligaguld. Han behövde inga tre- eller femårsplaner som exempelvis José Mourinho orkar tjafsa om. Han nådde resultat direkt. Men lika snabbt som hans stjärna steg på himlen, lika snabbt började den dala. Och kommer du en gång på kant med herr Abramovitj är du rökt. Ryssen har en medfödd förmåga att frysa ut personer han tappat förtroendet för. Conte var det senaste exemplet på det. Frågan är hur det går för Sarri?

Sarri gjorde under sina år Napoli till den mest sevärda klubben i Italien. Det rasande snabba kortpassningsspelet, tempoväxlingarna, de otaliga djupledslöpningarna, finessen och variationen tjusade fotbollsspelare hela landet runt.

Att han vid 59 års ålder aldrig vunnit en stor titel glömdes kanske stundvis bort. En inte alldeles oväsentlig detalj, i synnerhet som Abramovitj älskar bucklor och medaljer.

Sarri, som tidigare jobbat som bankir och bland annat varit stationerad i London, är en klassisk late bloomer. Det skulle ta fram till hösten 2014 innan han över huvud taget tränade ett lag på högsta serienivå. Det var med Empoli. Följande sommar tog han över Napoli och just nu pekar karriärkurvan rakt uppåt.

Bankirkarriären lade han åt sidan för tjugo år sedan och sedan dess har han varit besatt av att lära sig allt och lite till om fotboll. Eller den glöden har alltid funnits trots att spelarkarriären inte var något att minnas. Fotboll är en livsstil för Sarri.

- Jag ser rött om någon talar om uppoffringar de gjort för fotbollen. Jag säger aldrig att jag går till jobbet då jag ska i väg på en träning. Fotboll är en passion, sade Sarri i en intervju med The Guardian.

Sarri har utsetts till något av en halvofficiell apostel för den offensiva fotbollen. Och sant är att hans offensiva ritningar överlistat de flesta, Juventus och några till exkluderade, under de senaste åren.

Samtidigt är det skäl att komma ihåg att Sarri verkligen inte är någon novis då det gäller att bygga upp en fungerande defensiv heller. Med Rafael Benitez, känd för sin något nitiska fotbollssyn, släppte Napoli in 54 mål i ligan under spanjorens sista säsong i mozzarellastaden. Under Sarri var motsvarande siffror under de tre åren på San Paolo 32,39 och 29.

Sarri prisades av många spelare i Napoli och att han gärna skulle ha tagit med sig flera trotjänare från Napoli är ingen hemlighet. Men det satte ägaren Aurelio De Laurentiis stopp för.

– Han vill ta med hela laget och lämna mig på bar backe, sade filmmogulen nyligen.

De Laurentiis och Sarri hade sina duster. Det är något som Sarri kanske kan ta med sig till Chelsea då han ska försöka hitta ett gemensamt språk med Abramovitj. De Laurentiis uppfattar sig själv som något av ett mellanting av Julius Caesar och påven. Inget fel på självkänslan där inte. Klarade Sarri tre år under samma tak med filmmogulen kanske han kan bli den första managern, Guus Hiddink undantagen, att överleva hela kontraktstiden i västra London.

Hur den kedjerökande Sarri, han uppges bolma fem askar om dagen, lyckas beror naturligtvis på många saker. På hur snabbt han förankrar sina teser hos manskapet. Sarri kräver mycket av sina spelare och hans spelsystem är inte det lättaste att lära sig.

I Napoli anklagades han, med all rätt, för att matcha sönder sitt manskap. Favoritelvan spelade så gott som varje match vilket i sin tur i längden ledde till skador och sviktande form. Inte minst under våren. Rotation är något Sarri måste lära sig i London. Gör han inte det äter det täta matchprogrammet snabbt upp honom.

Och så måste Sarri lära sig lite diplomati. Hans homofobiska kommentarer riktade mot dåvarande Intercoachen Roberto Mancini känner de flesta till. Att han så sent som i mars stod för ett riktigt övertramp mot en kvinnlig journalist som frågade om Napolis titelchanser efter en oavgjord match är ytterligare ett bevis på att Sarri talar först och tänker sen.

Vad han sade?

– Du är en kvinna och du är söt. Av den anledningen tänker jag inte be dig gå och k----a dig själv.

Det senare uttalandet bad han snabbt om ursäkt för. Mancini och han brukar däremot inte ses över en espresso.

Den blodtörstande gula pressen i England är som bekant hänsynslös. Den ska Sarri akta sig för.

Men allra mest handlar det än en gång om Roman Abramovitj. Mannen med miljarderna och ett fint sinne för affärer men en bristfällig förståelse för fotboll. Dessvärre lägger han sig alltför ofta i det sistnämnda.

Sarri har verktygen att transformera Chelsea och göra klubben till ett lag som spelar en attraktiv fotboll. Något Abramotivj suktat efter i många år.

Men då ska det till att han får lite tid, resurser och ett orubbat stöd av Abramovitj.

Och så behöver han lite nya spelare. En pålitlig målskytt står högt på önskelistan. Gonzalo Higuain, bekant med Sarri från Napolitiden, har nämnts. Allra viktigast för Sarri är ändå att på något sätt övertyga Eden Hazard att stanna i Chelsea. Real Madrid rycker i den eminenta belgaren men visst vore det oerhört intressant att se vad Hazard kunde uträtta i Sarris regi.

Jonas von Wendt Reporter