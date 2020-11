Fansen gör tummen upp – filmstjärnor tar över

Wrexham AFC har fått nya ägare.Hollywoodstjärnorna Ryan Reynolds och Rob McElhenney har nu som vision att göra den till en global kraft.Till att börja med ska duon investera drygt två miljoner euro.

Hollywoodstjärnorna Ryan Reynolds och Rob McElhenney visioner med femtedivisionslaget Wrexham går i linje med klubbens supportrar. Under måndagen röstade medlemsägda Wrexham AFC ja till duons förslag för hur klubben ska formas i framtiden.

Reynolds och McElhenney presenterade sin vision under ett digitalt möte den 8 november och berättade då också att de ska försöka se så många matcher som bara är möjligt och kunna "ta en öl med fansen".

Målsättningen? Att göra klubben till en global kraft.

En överväldigande majoritet, 1 809 personer av de drygt 2 000 röstberättigade, röstade för skådespelarna som nu ska göra en investering på två miljoner pund Dessutom kan en dokumentärfilm om livet på Racecourse Ground också bli verklighet.

Amerikanen Rob McElhenney är mest känd från tv-serien "It's always sunny in Philadelphia", medan kanadensaren Reynolds bland annat har spelat huvudrollen i superhjältefilmen "Deadpool".

Wrexham har som bäst spelat i dåvarande division 2, motsvarande dagens Championship, men det var för 40 år sedan. Laget ligger nu i National League, den femte divisionen i det engelska fotbollssystemet – den lägsta divisionen som inte är regionalt indelad. Förra säsongen slutade klubben på 19:e plats och får i år möta gamla stryktipsbekantingar som Notts County och Yeovil.