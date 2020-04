Fans röstar på gamla Eurovisionfavoriter

I brist på nya låtar att rösta på i Eurovision Song Contest har fansen börjat rösta på gamla favoriter. #EurovisionAgain är Twitters hetaste schlagertävling.

Årets upplaga av Eurovision Song Contest, ESC, har ställts in. Men det hindrar inte Eurovisionfans från att samlas kring sitt favoritprogram. Den brittiska frilansjournalisten Rob Holley har på eget initiativ dragit i gång ett gammalt ESC varje lördag via sociala medier och bett folk att rösta på sina favoriter.

– När det ställdes in blev jag förkrossad. Men det fick mig att tänka på vad det egentligen är jag tycker om med tävlingen: småsnacket, festerna, gemenskapen. Och en del av det går att återskapa utan själva tävlingen, säger han till Dagens Nyheter.

Efter att Holley och några vänner tittat på en utvald upplaga av tävlingen och twittrat under hashtaggen #EurovisionAgain hörde Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, av sig. Nu har de grävt i arkiven och strömmar via sin Youtubekanal ett program ur ESC-historien varje lördag klockan 22. I helgen var det 1997 och brittiska Katarina & The Waves vann denna gång, precis som då det begav sig.

Yle sänder i maj EBU:s officiella ersättningsprogram.