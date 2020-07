Fångsten av skogshöns ökade i fjol – också stor fångst av ringduva

Naturresursinstitutet rapporterar att fångsten av orre, järpe och ripa ökade speciellt mycket under 2019.

Fångsten av skogshöns ökade 2019 med cirka tjugo procent jämfört med året innan. Det skriver Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

Skogshöns jagades under 2019 av 100 000 jägare. 60 procent av dem fick ett jaktbyte.

Speciellt ökade fångsten av orre, men också fångsten av järpe och ripa. Fångsten av tjäder minskade en aning jämfört med 2018.

Populationen av skogshöns har under de senaste två åren återhämtat sig. Vårarna har varit varmare och ungarna har klarat sig bättre.

Den totala fångsten har ökat i och med att jägarna blivit fler på grund av att populationen blivit större och möjligheten till jakt har ökat.

Antalet jägare som jagar sjöfågel höll sig på samma nivå som 2018. Cirka 71 000 jägare jagade sjöfågel i fjol. Jaktbytet bestod främst av gräsänder och krickor.

Ringduvsstammen har ökat betydligt i Finland under de senaste decennierna och fångsten har varit stor under hela 2010-talet. Fångsten av ringduva var under 2019 den allra största och drygt 300 000 individer fångades.