Lysande skådespeleri i Ben Stillers verklighetsbaserade Escape at Dannemora.

Efter serier som Oz och Orange is the new black har fängelseserien gott rykte. Miniserien Escape at Dannemora (Showtime 2018) i regi av Ben Stiller – hans debut som regissör – kan sälla sig till raden fängelseserier av hög kvalitet. Den handlar om en mycket uppmärksammad fängelserymning som skedde vid Clinton Correctional Facility i staten New York 2015. Fängelset är ett högsäkerhetsfängelse som inga fångar tidigare hade lyckats rymma ifrån.

Serien tar oss till hålan Dannemora där både interner och de som jobbar på fängelset lever i en grå tillvaro präglad av tristess. Fängelseserier brukar ha ett stort persongalleri, men här koncentrerar vi oss på några enstaka huvudpersoner. I centrum står Tilly Mitchell som arbetar som arbetsledare på fängelsets syverkstad. Patricia Arquette gör en oförglömlig insats som en falnad underklasskvinna i starkt behov av bekräftelse, en typ med blåögda drömmar som lätt kunnat bli en kliché. Men i Arquettes gestaltning blir hon en komplex människa av kött och blod. Tilly är både gapig och självisk, men hennes längtan är högst mänsklig. Seriens andra starka porträtt är av fången och hjärnan bakom allting, Richard Matt, som görs med dolsk beräkning av Benicio del Toro. Paul Dano spelar hans yngre kumpan David Sweat, och som Tillys långsamme make Lyle ses Eric Lange.

I makligt tempo följer serien dramat mellan dessa fyra personer. Här ägnas timmar åt förberedelser och att bygga upp relationen mellan karaktärerna. Långsamheten har effekten att den tar in tittaren i miljön och låter en vistas där. Stundtals funkar det ändå inte; en rymning är visserligen inget som görs i en handvändning utan kräver mycket förberedelser, och avsikten är säkert att få oss att känna detta. Ändå blir det på sina ställen lite för mycket filande och hackande utan att man kommer någon vart. Men som helhet är detta ändå en mycket stark serie i sin välspelade realism. Och Tilly går inte att skaka av sig; till det bittra slutet måste man följa denna kvinna som vägrar finna sig i att vara för gammal för att åtrå och bli åtrådd.

