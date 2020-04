Fan betalar 700 000 euro för middag med Brady

Vad sägs om en middag för 700 000 euro?Då får man inte bara god mat utan också sällskap av sexfaldige Super Bowl-vinnaren Tom Brady.

Ett Brady-fan lade det högsta budet och får en exklusiv kväll med Tampa Bays superstjärna. Vinnaren har inte gått ut med sitt namn, men man får anta att han eller hon både har gott om pengar och ett stort intresse för amerikansk fotboll.

Auktionen ingår i "All In Challenge" där idrottsstjärnor och andra kändisar samlar in pengar till människor som drabbats av coronakrisen.

Bland övriga avslutade auktioner märks:

+ Middag och golfrunda med Peyton Manning, amerikansk fotboll, för 500 000 euro.

+ En dag med basketlegendaren "Magic" Johnson för närmare 100 000 euro.

Michael Rubin, delägare i basketlaget Philadelphia 76ers, ligger bakom insamlingen och blev inspirerad av populära "Ice Bucket Challenge" där gåvorna gick till forskning om sjukdomen ALS.

På knappt två veckor har den dragit in 20 miljoner euro.

– Landet saknar sin sport och sina idrottare. Vi har ett ansvar att göra skillnad, säger Rubin.