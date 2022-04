Falskt krigslarm i Taiwan

En tv-kanal i Taiwan har sänt ut larm om en kinesisk invasion.Meddelandena, som skickades ut av misstag, var avsedda för en brandkårsövning.

Taiwans 23 miljoner invånare lever med rädsla för att Kina skulle kunna invadera. Under onsdagen sände tv-kanalen CTS ut meddelanden om att landet var under attack. På skärmen rullade meddelanden som "staden New Taipei träffad av kommunistarméns missiler" och "fartyg har exploderat, anläggningar och skepp skadade i Taipeis hamn".

Meddelandena var avsedda för en brandkårsövning och sändes ut av misstag.

"CTS ber innerligt om ursäkt för att det allvarliga felet orsakade panik", säger tv-kanalen i ett uttalande.

Tv-kanalen sände ut rättelser och ursäkter i flera kanaler och tillade att de som sände ut larmet ska "straffas allvarligt".

Under förra året upptäckte Taiwan 969 luftrumskränkningar av kinesiskt stridsflyg. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Rädslan för en kinesisk invasion har också förstärkts i och med Rysslands invasion av Ukraina. Enligt experter som nyhetsbyrån AP pratat med kan Kina studera den ryska arméns svagheter mot en betydligt mindre krigsmakt.