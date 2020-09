De globala utsläppen fortsätter att öka med en dryg procent per år åtminstone till 2030. Det är tio gånger Finlands alla utsläpp på ett år. Någon ”fossilfri” värld är helt enkelt inte möjlig.

Bernt Nordman (HBL Debatt 2.9) påstår att jag fokuserar på enskilda lokala väderfenomen, som är ointressanta i diskussionen om "klimatkrisen". Han har inte läst så noga att han förstått att det var precis det jag visade, genom att balansera den ensidiga rapporteringen om värmerekord med några aktuella köldrekord.

Dessutom koncentrerade jag mig en hel del på jordens medeltemperatur under denna mellanistid och konstaterade att vi nu har den tionde värmetoppen och den kallaste av dem alla. Detta bygger på vetenskapliga studier av isborrkärnor från Vostok-stationen på Antarktis och Grönlands forskningsstation. Gällande klimatet under de senaste 40 åren refererar jag till satellitmätningar, vilket ju ger det bästa genomsnittet då dessa mäts jämnt över hela jordklotet. Resultaten presenteras av Remote Sensing System (RSS) och University of Alabama i Huntsville (UAH) och de är relativt samstämmiga.

Nordman påstår vidare att framtida medeltemperaturer kan prognostiseras med hjälp av sofistikerade klimatmodeller. Om dessa skriver IPCC:s forskare i sin rapport 2001 (sid 774) "inom klimatvetenskap och modellering skall vi förstå att vi har att göra med ett icke-linjärt kaotiskt system och det är därför omöjligt att göra långsiktiga prognoser om kommande klimat". Klimatet är ett kaos, det vill säga oberäkneligt. Klimatmodellerna bygger på så många gissade variabler att de inte kan bli bättre än en gissning.

Detta bekräftas av att IPCC:s många larm under 30 år visat sig falska: Söderhavsöarna skulle översvämmas. De är kvar och fler växer än krymper. Öknarna skulle växa. De har krympt, så att jorden blivit 13 procent grönare. Skördarna skulle minska och orsaka svält. De har ökat så dramatiskt att en fjärdedel av mänskligheten enligt Världsbanken lyfts ur "extrem fattigdom". Isbjörnarna hotades av utrotning. De är nu fler än 30 000.

Kina, Indien och många andra länder startar nu tre-fem stora kolkraftverk varje vecka. De globala utsläppen fortsätter att öka med en dryg procent per år åtminstone till 2030. Det är tio gånger Finlands alla utsläpp på ett år. Någon "fossilfri" värld är helt enkelt inte möjlig.

Dessa länder vill naturligtvis inte försämra sitt klimat. I stället har de sett att utsläppen av koldioxid har bidragit till så mycket högre skördar att svält och misär nästan upphört. Koldioxiden är inte bara ofarlig, fakta visar att den är välgörande. "Fossilfritt" är således inte önskvärt.

Omvärlden visar att den inte tror på IPCC.

Nordman kommenterar inte det sensationella faktum att solen nu gått in i en lika passiv fas som för 200 och 400 år sedan. Då blev klimatet kallt!

diplomingenjör, Sibbo