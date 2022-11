Insändare: Personlig postbetjäning på Iniö

Behövde i Iniö en reservkedja till min elsåg. Hittade en nätbutik som kunde leverera kedjan då affären där jag köpt sågen inte levererar sina produkter till adresser i skärgården. Beställde kedjan en onsdagseftermiddag. Två dagar senare då jag lite före klockan 13 skulle kolla om vi fått någon post till postlådan för sommargäster kom postiljonen ut och sa (på finska) att det inte finns någon post för mig i dag, men att jag har fått ett paket.

Paketet, ett vadderat brev av storleken A4, hade då kommit från Kuopio till Iniö på under två dygn och jag hade just fått meddelande om leveransen via SMS.

Bo Andergård, Esbo / Iniö