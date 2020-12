Facebookinlägg gav välgörenhetsorganisation över 200 000 euro i donationer under en vecka

Många finländare beslöt sig för att donera till Hurstin Apu efter att ett Facebookinlägg spreds i sociala medier.

Välgörenhetsorganisationen Hurstin Apu har mottagit rekordmånga donationer till sin insamling i december.

Pengarna började strömma in efter att en privatperson hade delat en bild av sin donation till Hurstin Apu som hen gjort via Mobilepay. I inlägget uppmuntrade personen samtidigt andra att göra likadant.

Inlägget fick snabbt stor spridning på sociala medier och under de senaste veckorna har över 200 000 euro samlats in som donationer via Mobilepay. Insamlingsintäkterna går oavkortat till välgörande ändamål, som mathjälp.

– Det var verkligen en glad överraskning då vi såg hur många donationer som kommit in. Lätta donationskanaler är en förutsättning för välgörenhetsorganisationer i dag. Många som har donerat har tackat och berömt oss för hur lätt och smidigt det har blivit att donera efter att vi började använda applikationen Mobilepay. Hjälp behövs under hela året, men i juletider märks behovet av hjälpen och donationerna speciellt tydligt, säger Sini Hursti från Hurstin Apu.