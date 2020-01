Facebook rensar bort falska botemedel mot corona

Den som försöker dela falska inlägg om coronaviruset kommer att få en notifikation, meddelar bolaget under det pågående internationella nödläget.

Sent under torsdagen deklarerade världshälsoorganisationen WHO ett internationellt nödläge med anledning av det nya coronaviruset. Sociala medier-plattformen Facebook meddelade strax efter det att bolaget tänker minska spridningen av felaktig information om viruset. Enligt Kang-Xing Jin, som är hälsoansvarig på Facebook, ska bolaget också försöka ge användarna nyttig information om corona.

– Vårt globala nätverk av oberoende faktagranskare fortsätter sitt jobb med att gå igenom innehåll och med att avslöja falska påståenden om coronaviruset som sprids, skriver Jin i Facebooks officiella blogg.

När faktagranskarna sätter en flagga på det falska innehållet går bolaget sedan in och begränsar spridningen på Facebook och Instagram. Samtidigt tänker bolaget visa användarna korrekt information om viruset.

– Vi skickar också notifikationer till människor som redan delat eller försöker dela det här innehållet för att göra dem uppmärksamma på att det blivit faktagranskat.

Bolaget kommer att ta bort grövre innehåll med falska påståenden som kan skada en användare fysiskt. Bland annat tar man bort inlägg om falska botemedel – som att dricka blekmedel. Eller inlägg som skapar förvirring om vilka hälsoresurser som är tillgängliga.

– Det här är en utvidgning av vår existerande linje. Vi fokuserar på påståenden som uppmuntrar människor att inte uppsöka vård eller att inte vidta försiktighetsåtgärder, skriver Jin.

Avlägsnandet sker i sådana fall där ledande globala hälsoorganisationer och lokala myndigheter flaggat innehållet. I blogginlägget klargörs inte vilka dessa organisationer är.

– Vi kommer också att blockera och begränsa hashtaggar som sprider felaktig information på Instagram och vi genomför proaktiva städaktioner där vi avlägsnar så mycket som möjligt av det här innehållet.

Facebook har tidigare varit i blåsväder på grund av att falska inlägg och desinformation varit i omlopp på plattformen, bland annat under Gula västarna-demonstrationerna i fjol.

Senast Facebook tog bort felaktig information om hälsa var i Pakistan i fjol. Då var falska rykten i omlopp om att den hälsovårdspersonal som jobbar med poliovaccineringar de facto skulle vara västerländska spioner. De skulle dessutom försöka sterilisera muslimska barn. På uppmaning av pakistanska myndigheter började Facebook ta bort inlägg och videor med den här desinformationen, skriver The Telegraph.

Det finns en mängd falska påståenden om coronaviruset i omlopp. Bland annat skriver den amerikanska nyhetskanalen CBS om ett inlägg på Facebook som påstår att USA skulle ha patenterat ett vaccin för viruset i fjol, vilket inte stämmer. Inlägget, som delades tusentals gånger, låg kvar också efter att faktagranskarsidan Factcheck.org påpekat det.