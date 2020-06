Facebook-anställda kräver moderering av Trump

Militären står redo att sättas in och "när plundrandet börjar, börjar skjutandet". Inlägget från Donald Trump angående protesterna i Minneapolis markerades med en varning om att det förhärligade våld av Twitter.

Men Facebook har valt att lämna ett likadant inlägg från presidenten okommenterat. Vissa av teknikjättens anställda kritiserar nu öppet sin arbetsgivares hållning.

"Facebooks ovilja att ta ner Trumps våldsanstiftande inlägg gör att jag skäms för att jobba här", twittrar mjukvaruingenjören Lauren Tan.

Enligt The New York Times uttryckte hundratals Facebookanställda under måndagen sitt missnöje med hanteringen av Trumps inlägg. Vissa av dem deltog i en "virtuell strejk", kallad så eftersom de arbetar hemifrån, medan andra uttryckte sitt missnöje i företagets interna meddelandesystem, skriver tidningen.

– Vi uppmuntrar anställda att öppet tala om när de inte håller med ledningen. Då vi framöver ställs inför fler svåra beslut kring innehåll kommer vi att fortsätta efterfråga deras ärliga feedback, säger Facebooktalespersonen Liz Bourgeois angående missnöjet.