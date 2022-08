Ledare: Vem segrar i sanktionskriget?

Vid inledningen av Shakespeares tragedi Richard III avslöjar dramats huvudperson sina lömska avsikter genom att tala om ”missnöjets vinter”. Inom brittisk politik fick Margaret Thatchers konservativa opposition vind i seglen just under Winter of Discontent 1978–1979, en period då Labourregeringen tampades med skenande inflation och krav på reallöneökningar, kantat av strejker och haverier inom samhällets infrastruktur.