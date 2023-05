Tre skjutna i Stockholm – en död

Klockan var strax före midnatt, svensk tid, på onsdagskvällen när polisen fick in flera larm om skottlossningen. Vid en grillkiosk hittades tre män i 20-årsåldern skadade.

Under torsdagsmorgonen meddelade polisen att en av männen avlidit av sina skador. En har allvarliga skottskador och en tredje uppges vara lindrigt skadad.

– Det finns kopplingar till kriminella nätverk, säger Stockholmspolisens presstalesperson Anders Bryngelsson.

Stoppade tågtrafiken

På plats gav polisen de skjutna första hjälpen och samtidigt inleddes en stor insats i området med bland annat polishelikoptrar. Under en dryg timme stannade inte SL sina tåg vid tunnelbanestationen i Rågsved på uppmaning av polisen.

– Flera poliser med vapen sprang på en innergård här i närheten, säger ett vittne till Aftonbladet

Under natten har flera personer kontrollerats och tagits in till förhör. Fem män kunde gripas och under morgonen har samtliga anhållits, misstänkta för mord och försök till mord.

– Det är positivt att vi har fem anhållna redan nu, säger Anders Bryngelsson.

Utreder kopplingar

En teknisk undersökningen kommer att genomföras på platsen. Under torsdagen kommer polisen fortsatt ha ett större antal resurser på plats i Rågsved.

– Det behövs för att ge närvaro och för att kunna svara på frågor från allmänheten, men också för att ta upp vittnesmål och tips, säger Anders Bryngelsson.

I april hittades en man i 20-årsåldern ihjälskjuten i närheten av en gångtunnel i ett bostadsområde i Rågsved. Under vinterns omfattande våldsspiral i Stockholmsområdet utfördes även ett sprängdåd i förorten.

Om nattens händelse kan kopplas till någon av de tidigare våldsdåden i Rågsved är oklart.

– Det är för tidigt att säga. Arbetet har precis startat, och nu fortsätter det med att titta på eventuella kopplingar till andra ärenden och personer, säger Anders Bryngelsson.