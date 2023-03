Så här tränar dagens F1-förare

För drygt 30 år sedan var man inte så noggrann med allt. Man åt vad man ville och tog en cigg eller ett glas om man kände för det. Formel 1-cirkusen har kryllat playboys och festprissat men allt förändrades med superduon Ayrton Senna och Michael Schumacher.

De nya bilarna som byggdes baserade på helt nya tekniska uppgifter och forskning tvingade förarna att tänka om och i dag har alla sin egen tränare med vid alla loppen. Den personliga tränaren ser också till att föraren kan slappna av efteråt.

Att dagens förare måste vara vältränad både fysiskt och psykiskt för att orka med en hel säsong råder det ingen tvekan om. Krafterna som utsätts för under varje varv under ett lopp är stora. G-krafterna, gånger den egna vikten, varierar från två, vid acceleration, till sex, vid en hård inbromsning och i kurvor. För att orka med det under hela tävlingen behöver föraren ha starka nackmuskler, ett starkt mellangärde och väldigt starka ben. Vid en inbromsning måste föraren lägga ett tryck på 160 kg på bromspedalen och det sker över 1000 gånger under tävlingen. I lopp i länder med hög temperatur och kanske dessutom hög luftfuktighet kan en förare tappa upp till fem kilo på grund av vätskeförlust.

Viktkriget är slut

Föraren behöver också en väldigt god grundkondition. Detta eftersom hjärtfrekvensen under ett lopp i genomsnitt kan överstiga 170 slag per minut, vilket är mer än vad en frisk vuxen normalt skulle uppnå när han eller hon springer. Men det handlar dock inte om vem som är starkast och har mest muskler. För några år sedan rasade ett ”viktkrig” eftersom stallcheferna ville att föraren skulle väga så lite som möjligt för att man skulle kunna hålla bilens vikt så låg som möjligt och därmed snabbare. Det var en stor nackdel för stora förare så nu har man infört regeln med en minimivikt på 80 kg inklusive säte. Den som väger mindre får en extra vikt i bilen.

Mest tränar föraren på gymmet mellan loppen för att träna upp olika muskler. Nacken ligger ständigt i fokus. Det förarna gör ser ibland lite underligt ut. Hjälmen på huvudet plus vikter, som hänger på sidorna. Mätningar har gjorts och resultatet visade att de kan lyfta 40 kg enbart med nackmusklerna. Armarna och axlarna får också sina beskärda delar med olika övningar. Starka biceps, triceps och underarmar behövs för att kunna dels styra, trots servo, och dels för att med lugn hand kunna trycka in en knapp och ändra något på ratten under full fart.

Korv och hamburgare finns inte längre på förarnas menyer.

En annan övning är att föraren sätter sig på golvet i samma position som om han satt i bilen och håller en tung skiva i händerna som han vrider från sida till sida för att simulera att han styr. Benmuskler behövs för att trycka ner bromspedalen.

En annan mycket viktig aspekt är hur hjärtat arbetar och hur man kan träna det. Man kan förbättra det med olika grenar som triathlon, längdåkning, rodd och långa cykelturer. Helst med många långa och branta backar. Det handlar inte bara om muskler och uthållighet utan också om reflexer. Övningar till exempel med en tennisboll är väldigt vanliga.

Förarna tränar som mest mellan säsongerna. Det är då grundarbetet görs för följande säsong.

– Mellan två säsonger tränar jag sex dagar i veckan, säger Valtteri Bottas.

Sömnen betonas hela tiden och jetlagens inverkan är något förarna i samarbete med sina personliga tränare försöker minimera.

På kostsidan har enorma framsteg gjorts, precis som inom all idrott. Det som gick för 20 eller 30 år sedan är bannlyst i dag. Det ska vara mångsidigt och hälsosamt med rätt sorts fetter, antioxidanter och spårämnen. Höna och fisk prioriteras. Och grönsaker och sallad. Ris och pasta likaväl. Men dagarna med grillkorv, en gräddstuvad biff med pommes frites eller en hamburgare är definitivt förbi.