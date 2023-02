Här kommer knarket till Europa

Hamnen i Antwerpen är Europas näst största. Den hanterar 290 miljoner ton gods om året och sysselsätter direkt och indirekt 63 000 personer.

Under 2022 beslagtogs 109,9 ton kokain i hamnen – en ny rekordnotering jämfört med 89,5 ton 2021. I närliggande Rotterdam har beslagen samtidigt minskat från 70 ton 2021 till 50 ton i fjol, vilket förklaras med att hårdare tull- och poliskontroll fått smugglarna att flytta på sig.

Kokainet kommer främst från Latinamerika där det har ett grossistpris på cirka 1 000 euro per kilo, mot cirka 390 000 per kilo när det kommer till Europa. Till användarna kan det sedan säljas för upp mot 70 euro per gram.

Källa: Källor: Belgiska inrikesdepartementet, AP, AFP.