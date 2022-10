FN varnar för ökade flyktingströmmar efter ryskt bombardemang

På måndagen genomförde Moskva flera robotattacker mot en rad ukrainska städer, däribland huvudstaden Kiev. Anfallen beskrivs som en hämnd efter helgens explosion på Kertjbron som förbinder det olagligt annekterade Krim med Ryssland.

– Det hemska som hände i Ukraina i dag är oförlåtligt, sade Filippo Grandi i Genève på måndagen.

– Bombningen av civila, av hus, av icke-militär infrastruktur på ett urskillningslöst sätt i många städer över hela Ukraina betyder att kriget blir svårare och svårare för civila. Jag fruktar att händelserna under de senaste timmarna kommer att leda till fler flyktingar.

Internflyktingar

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari har mer än 7,6 miljoner ukrainska flyktingar registrerats över hela Europa. Ett antal av dessa har återvänt till Ukraina, men över 4,2 miljoner ukrainare har registrerat sig för tillfällig skyddsstatus i EU-länder.

Ytterligare närmare sju miljoner människor har dessutom fördrivits inom landet, enligt FN:organet UNHCR.

Grandi säger att människor troligtvis främst kommer att fly inom Ukraina efter måndagens attacker, som enligt Kiev lämnade minst 14 döda och nära 100 skadade.

Terroriststat

På måndagen samlades även FN:s generalförsamling för att ta ställning till Rysslands annektering av de ukrainska regionerna Cherson, Luhansk, Donetsk och Zaporizjzja.

Under mötet – som pågår under flera dagar – ska FN:s 193 medlemsländer ta ställning till en resolution som håller på att förberedas om annekteringen, efter det att Ryssland i förra veckan lade in sitt veto i säkerhetsrådet mot ett fördömande.

Den ukrainske FN-ambassadören Serhij Kyslytsia kallade under mötet Ryssland för en "terroriststat".