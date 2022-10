I Rwanda lever en legend. Den berättar om en drottning vars orgastiska flöde var så ymnigt att det skapade sjön Kivu på gränsen mellan Rwanda och Kongo-Kinshasa. I Rwanda kallas det här också kunyaza eller sprutande orgasm.

När Jessica Påfs, lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, träffade på fenomenet för första gången var hon i Rwanda för att arbeta med sin doktorsavhandling om mödrahälsovården i landet.

– Jag pratade med kvinnorna om deras förhållningssätt till moderna preventivmedel och snabbt kom det fram att de var rädda för att p-piller skulle påverka deras förmåga att ejakulera. Jag förstod att den kvinnliga ejakulationen har en väldigt central roll i det sexuella samspelet. De är något som eftersträvas och som en kvinna förväntas kunna leverera.

Från skam till njutning

Påfs, som bland annat har varit sexsnackare på Folkhälsan, kände inte igen synen på fontänorgasm från sina samtal om sex och samlevnad i Finland och Sverige.

– Det var inte ett okomplicerat ämne i Rwanda heller, men där var det snarare så att kvinnor som inte fick fontänorgasm sökte hjälp, säger hon.

Eftersom Påfs inte hittade några egentliga studier i ämnet satte hon upp en. I studien A sexual superpower or a shame? berättar 28 svenska kvinnor om sina upplevelser av fontänorgasmer.

– Vissa har gått från att uppleva det som en lite mera skamfylld grej till att njuta. Vissa har tyckt att det är eftersträvansvärt från början och sedan blivit besvikna. Hur man förhåller sig till det är väldigt olika beroende på i vilka kretsar man rör sig. Om man rör sig i mer sexpositiva kretsar eller har sökt sig till tantra eller BDSM så talas det om saken på ett helt annat sätt, medan andra som jag intervjuade aldrig hade pratat om frågan med någon annan än sin partner.

Hashtag mot myter

Att tala om orgasm, i synnerhet om de våldsamt kraftiga fontänorgasmerna, får rodnaden att lägga sig över en del västerländska kinder. På engelska används två olika begrepp parallellt: kvinnlig ejakulation och squirting. På svenska har ett nytt verb fötts när vissa helt enkelt säger att de ”fontänar”.

– I engelskspråkiga medier ser man hela tiden den här uppdelningen, där squirting avser en vattnigare ejakulation som man har bevisat att kommer från urinblåsan. Ejakulationen är en mjölkigare utlösning som utstöts från den kvinnliga prostatan kring urinröret.

Själv ifrågasätter Påfs uppdelningen, trots att de två vätskorna har visat sig innehålla olika biomarkörer. Samtidigt går debatten om vilkendera som är den ”riktigare” utlösningen. Frågan har betydelse på attitydfronten.

– Rubriker som att vätskan vid squirting bara är urin och att kvinnor bara kissar på sig vid sex skapar stigma kring fenomenet, säger Påfs.

Jessica Påfs Ålder: 38 år. Bor: I Göteborg, född i Vasa. Familj: Sambo och två barn. Karriär: Socionomexamen vid Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, magisterexamen i global hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm, doktorsavhandling om mödrahälsa i Rwanda vid Uppsala universitet. Arbetar: Lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Undervisar bland annat i global hälsa och socialt arbete. På gång: Bok om fontänorgasmer. Forskningen kan följas på Instagram @jessicapafs. Dröm: Att också bo i Finland ett tag medan barnen är små. Jag med tre ord: Kreativ, driven och kul.

Protesten och försvaret syns i form av hashtaggen #NotPee (#InteKiss), som sprids av dem som säger att kissteorin bara är mytbildning och att den upprätthåller skam hos kvinnor som upplever fontänorgasmer.

Också den kvinnliga prostatan är ett omdebatterat begrepp.

– Ja, det finns körtlar kring urinröret, men vad de ska heta är omdiskuterat, säger Påfs.

Hon jämför begreppsdiskussionerna med en tidigare.

– Förr hade alla flickor inte ett ord för sitt könsorgan, nu talar åtminstone svenska barn naturligt om sin snippa. Igen är vi på ett område där vi märker att vi inte riktigt har ord. Det är superintressant.

Kvinnofokus och orgasmglapp

Det finns invändningar också mot begreppet fontänorgasm, helt enkelt för att fontänen och orgasmen inte alltid sker samtidigt. Påfs studie visar att en del kvinnor aldrig hört talas om fontänorgasm förrän de fick en själva.

– Och då visste de inte riktigt hur de skulle reagera. De blev förvånade och här blev det avgörande hur partnern reagerade. Några har varit osäkra på om de har kissat på sig eller inte.

Påfs ser tydliga skillnader mellan Rwanda och de nordiska kulturerna.

– Kvinnans njutning är mer i fokus i Rwanda. Här i Norden talas det ju bland annat om ett orgasmglapp, att det oftare är männen som får orgasm än kvinnorna för att penetrationen är så i fokus i det heterosexuella samspelet.

Vid vissa tillfällen syns orgasmfrågan särskilt konkret.

– När man gifter sig i Rwanda får man en särskild matta i gåva för att kunna skydda sin madrass från de här vätskorna. Fontänorgasmerna är liksom ett förväntat inslag i samlivet, men kan ske utan penetrativt sex. Man har utarbetat andra tekniker.

Hur gör man då?

– Den specifika tekniken i Rwanda fokuserar på att stimulera klitoris och blygdläpparna. I svensk kontext är det många olika tekniker som nämns, men den som verkar spridas här hänger ihop med 80-talets diskussion om g-punkten. Då såg man att stimulans av främre vaginan gav kvinnor en ejakulation. Det här är inte en teknik som funkar för alla.

G-punkten en fantasi?

Frågan om kvinnlig orgasm är lång ifrån utredd, så just nu arbetar Påfs med kolleger på en forskningsartikel för den vetenskapliga tidskriften The Journal of Sex Research.

Påfs säger att hon nästan chockad upptäckt att diskussionen om g-punkten upprätthålls av bland annat plastikkirurger som arbetar med att ”konstruera” g-punkter genom operationer. Nu har hon grottat ner sig i frågan om g-punkten, som definieras som ett sexuellt särskilt känsligt område på en kvinnas kropp. Debatten går het också där. Finns punkten? Finns den inte? En del kallar den ”enhörningen”, en fantasi.

– Men det man kan slå fast är att väldigt många kvinnor upplever en känslighet i främre slidväggen.