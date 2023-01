Bostadspriserna steg i Klappträsk, Kaitans och Hagalund i fjol – men i dessa Esbostadsdelar sjönk bostadspriserna mest

Under de tre sista månader av 2022 steg bostadspriserna i stadsdelarna Klappträsk, Kaitans, Hagalund och Mankans i Esbo med över 500 euro per kvadratmeter. Under samma tid sjönk kvadratmeterpriset på äldre bostäder i Sökö med över 1100 euro eller hela 25 procent.

Det här framgår av statistik som Kiinteistömaailmas analytiker Tony Korkala har sammanställt för HBL. Informationen är hämtad ur fastighetsförmedlingsbranschens prisdatabas (KVKL Hintaseurantapalvelu).

– Klappträsk är en positiv uppstickare. Bostadspriserna i stadsdelen, som också omfattar Träskända, har legat på en stadig medelnivå på drygt 3100 per kvadratmeter, men steg till närmare 4 000 euro under slutet av fjolåret. Det förklaras av flera småhusaffärer där nyare egnahemshus, byggda i början på 2010-talet, såldes till ett bra pris. Det handlar om moderna småhus med effektiva energilösningar, sådana är kunderna villiga att betala för, säger Tony Korkala.