Elavtalen blir betydligt dyrare till vintern

De allra flesta får räkna med en rejält höjd elräkning i vinter. Goda råd om hur man effektiverar sin energianvändning och håller sin räknings slutsumma på en måttlig nivå strömmar samtidigt hela tiden in från olika håll.

På elavtal som gäller tills vidare kan priset höjas med en månads varsel och från många elbolag duggar varslen tätt. Andra bolag ändrar priset per kvartal och just nu kan ökningen från ett kvartal till ett annat vara stor.

En avtalstyp som varit populär bland hushållen har varit de tidsbundna avtalen på antingen 18 eller på 24 månader. De avtalen har gett konsumenterna en trygghet i och med att de vetat precis vad deras avtal kostar en viss tid framåt. De kraftigt stigande marknadspriserna på el har ändå fått många bolag att överge den här typen av avtal.

Rolf Arvonens tidsbundna avtal går ut den sista september och han var beredd på att tvingas betala betydligt mer än vad han gjort de gångna 18 månaderna då han började leta efter ett nytt elavtal på nätet. Det finns många jämförelsetjänster, så för att vara på den säkra sidan använde Arvonen sig av Energimyndighetens sida för elprisjämförelser.

På sin hemsida skriver myndigheten: "Läs om olika typer av elavtal och konkurrensutsättning av elmarknaden i Energimyndighetens sahkohinta.fi-tjänst. I tjänsten hittar du alla gällande elerbjudanden på ditt område och du kan konkurrensutsätta ditt eget elavtal."

Sagt och gjort, Ralf Arvonen jämförde priser och hittade ett erbjudande på ett tills vidare gällande avtal från Fortum där priset var 15,45 cent per kilowattimme. De flesta andra energibolags priser ligger just nu på långt över 20 cent per kilowattimme så skillnaden på årsnivå kan närma sig 1 000 euro för ett eluppvärmt egnahemshus.

På Energimyndighetens hemsida står visserligen att försäljaren kan byta till ett annat pris en månad efter att annonsen lagts upp. Det står också att priset Arvonen fick är lägre än det beräknade partipriset på el.

Men till Arvonens förvåning fick han inte hem ett avtalsutkast på 15,45 cent per kilowattimme då Fortum skickade honom en bekräftelse på hans beställning. Då låg priset på dag- och nattel på varsin sida om 35 cent.

– Ett så dyrt avtal kan jag inte ha, jag blir tvungen att leta efter en annan elleverantör, säger Arvonen.

Kan vara förvirrande

Ralf Arvonen gör alldeles rätt som letar efter en annan elleverantör om han upplever att det avtal han fått är för dyrt, uppger direktör Antti Paananen på Energimyndigheten. Han uppmanar konsumenterna att vara noggranna och kontrollera alla avtal de slutit på nätet innan de godkänner någonting.

Enligt Paananen stiger priserna så snabbt att det är svårt både för elbolag och konsumenter att hänga med. Det jämförelsepris som anges på Energimyndighetens hemsida är det pris som gäller just nu och det är precis det pris Ralf Arvonen sett för Fortums del, 15,45 cent per kilowattimme.

Men Fortum och många andra elbolag har redan beslutat om en prishöjning den första oktober. Eftersom Arvonens nya avtal träder i kraft då så har Fortum skickat honom ett avtal med det pris som gäller från den första oktober.

– Det varierar lite från bolag till bolag hur de väljer att ändra sina priser på avtal som gäller tillsvidare. I vår jämförelsetjänst syns ändå alltid det pris som gäller för stunden, säger Paananen.

Hans uppfattning är att priserna inför vintern ligger mellan omkring 35 cent per kilowattimme och 50 cent per kilowattimme. Det kan vara svårt att jämföra för tillfället då priserna ändras så snabbt, men en jämförelsetjänst måste hålla sig till någon princip, påpekar Energimyndighetens direktör. Några förmånliga avtal kan man inte vänta sig i dagsläget.

– Det finns bara dåliga avtal och ännu sämre avtal, säger Antti Paananen.