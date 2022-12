HBL:s julkalender lucka 22: Var bor de här kända yrkesfiskarna?

Dagens bild är tagen i den mer östliga skärgården, dit HBL:s Peter Buchert och Kristoffer Åberg styrde kosan en vårdag i april.

– Isen höll precis på att gå, de hade ännu inte kunnat fara ut med båten men höll på att fixa redskapen inför säsongen, minns Buchert.

På det här stället verkar paret Jörgen och Johanna Kellgren. De älskar sitt jobb som yrkesfiskare och fiskförädlare, men upplever att byråkratin med tillstånd och övervakning tär på krafterna.

När Jörgen Kellgren har vittjat ryssjan måste han ringa kustbevakningen i Åbo en halvtimme före landstigning för att få tillstånd att angöra sin egen brygga. Före det ska han ha spänt fast ett märke runt stjärten på varje lax. Saknas märket får han böter när närings-, trafik- och miljöcentralens övervakare möter honom vid hembryggan.

Detta bara som ett exempel.

