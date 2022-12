Insändare: Inte alls givet att arbetskraftsinvandrarna förbättrar försörjningskvoten

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz oroas av storleken av Finlands hållbarhetsgap och anser demografin vara dess största orsak (HBL 1.12) . Han citerar beräkningar från Teknologiateollisuus ry, enligt vilka Finland behöver en netto-arbetskraftsinvandring på över 50 000 per år till åtminstone 2050.

Jag känner inte till detaljerna av Teknologiateollisuus ry:s kalkyl, men huvudidén tycks vara att försörjningskvoten 2050 önskas vara densamma som 2010, när den var lägre än nu. Detta uppnås genom invandring vilket beräknas resultera i att vi 2050 har 1,3 miljoner extra invånare i arbetsför ålder.

Kalkylen tycks ha gjorts i en sorts Qatar-anda: ett problem (i Qatar: stadion- och infrastrukturbyggen, i Finland: försörjningskvoten) löses genom att importera en massa arbetare från utlandet.

Så vitt jag vet beräknas den demografiska försörjningskvoten genom att dividera antalet personer i icke-arbetsför ålder – barn, unga, pensionärer – med antalet personer i arbetsför ålder. Resultatet multipliceras med 100, och den nuvarande kvoten för Finland är därmed omkring 60. Med andra ord, det finns omkring 60 personer i icke-arbetsför ålder per 100 personer i arbetsför ålder.

Tyvärr är Teknologiateollisuus ry:s siffra, 50 000 per år, tämligen missvisande. Den avser nämligen bara människor i arbetsför ålder (man talar om 50 000 arbetare per år som skall resultera i 0,8-1 miljarder ”nya” skatteeuro). Det är som om man tänkte att invandrare som kommer hit i arbetsför ålder är singlar, det vill säga inte har några familjemedlemmar i icke-arbetsför ålder med sig.

I verkligheten torde dock de flesta arbetskraftsinvandrarna till Finland, alltså de som är i arbetsför ålder och kommer hit för att arbeta här, komma med familj: make eller maka, ett eller flera barn, kanske också en mor- eller farförälder eller två. Så det är inte alls givet att de förbättrar försörjningskvoten, det vill säga förminskar den. De kan också förvärra den (göra den större). Några exempel: ett vuxet par utan barn – kvot 0; ett vuxet par med ett barn – kvot 50; ett vuxet par med två barn – kvot 100.

Enligt Teknologiateollisuus ry leder 50 000 singlar per år till 1,3 miljoner extra invånare 2050. Men faktiskt är det 50 000 icke-singlar per år man bör räkna med, och det betyder 100 000 eller fler personer – av vilka 50 000 klassas som arbetsföra – per år. Leder inte det till minst 2,6 miljoner extra invånare 2050? Här börjar det snurra i huvudet på mig.

