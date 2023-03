Marthaförbundet tipsar: Haffa hemmets energibovar

Att spara på energi innebär att vi minskar på de funktioner som behöver elektricitet i vardagen. Den nationella energisparkampanjen ”Snäppet svalare” som pågått hela vintern, har som mål att engagera minst 95 procent av de finländska hushållen i att spara energi. Den största effekten nås om vi lyckas jämna ut energiförbrukningstopparna och dra ner på konsumtionen under de timmar då den vanligen är som störst, det vill säga på vardagar cirka klockan 8–10 och 16–20.

Det gäller alltså att försöka låta bli aktiviteter som kräver mycket energi under de kritiska timmarna, som att duscha, använda disk eller tvättmaskin. Flytta hellre dessa aktiviteter till annan tidpunkt på dagen.

Alla kan inte spara energi på samma sätt. Hur och var du lever bestämmer i hög grad vad som är vettigt. Den som lever i ett höghus har självfallet andra valmöjligheter än den som bor i en stockstuga ute i skogen.

Praktiska tips:

• Täpp igen där det läcker. Kolla att det inte smiter ut värme ur ditt hem via fönster och dörrar och se till att tätningslisterna runt ytterdörren och fönstren fortfarande gör sitt jobb. Om du har till exempel ett kallförråd eller rum med lägre temperatur kan du hänga upp en tjock filt som isolering framför dörren för att minska värmesvinnet.

• Sänk värmen med någon grad. Ett svalare hem ger bättre nattsömn och inomhusluften kan hålla bättre kvalitet. Ju varmare inomhusluften är, desto bättre trivs bakterier och andra mikroorganismer. Ofta kan en hög inomhustemperatur göra oss lite dåsiga.

• Släpp in solen under dagen men dra för gardinerna till natten. Låt solen komma in och värma upp utrymmet under dagtid, året om. Nu på vårvintern när solen ligger lågt kommer ljuset lättare in och kan värma upp utrymmet med flera grader. På natten avges värme genom fönstren och då kan gardiner spara energi.

• Varmvatten behöver energi för att värmas upp så tänk på att minska mängden vatten som används i samband med duschning och tandtvätt. Om man låter vattnet rinna medan man borstar tänderna kan det leda till en förbrukning på 25 liter per tandborstning.

• Skippa torktumlaren om du har möjlighet att torka kläder utomhus, också på vintern. Det minskar slitaget på dina kläder och de blir fräscha på kuppen. Torktumlaren använder två till tre gånger mer el än tvättmaskinen. Ett torkprogram drar 1,5–3 kWh beroende på maskinens ålder och energiklass.

• Varje dag gör vi mat och det kräver energi, men genom att tänka igenom vilken utrustning vi använder kan vi minska elbehovet

• Vattenkokare drar en tredjedel av den energi som en elspis behöver för att värma vatten. Värm därför vattnet till din pasta eller potatis i vattenkokaren – det går snabbare och är smartare. Rätt storlek på kastrullen i förhållande till plattans storlek har också betydelse. Om plattan är 1 cm större än kastrullen i diameter kan det leda till en ökning av energiförbrukning med upp till 20 procent. Använd lock vid matlagningen. En mindre mängd värme avgår från maten och mindre energi går åt, minskningen kan vara hela 30 procent.

• Granska botten på dina kastruller. Ojämnheter kan leda till att förbrukningen ökar.

• Halvfyllda hushållsapparater drar mera energi, så se till fylla frysen ordentligt och tvätta inte halvfulla tvättmaskiner och diskmaskiner.

• Ha inga apparater på standby och dra ut laddaren ur uttaget när du laddat klart. Detta kan motsvara hela 20 procent av ett hushålls elförbrukning. Med hjälp av en skarvsladd med on-off funktion kan flera apparater stängas av samtidigt.

• Många av dagens frysar är så kallade ”no-frost” men det lönar sig ändå att hålla koll på att det inte bildas is i dem. Isen ökar förbrukningen och ger en sämre förvaring. Välj en kall vinterdag för att frosta ur, så kan du föra ut maten medan du avfrostar.

• Håll kylskåpet och frysskåpets baksida, dvs. kondensorn, fria från damm. Ett rent galler släpper in luften lättare och det spar energi.

• Genom att inventera matförråden regelbundet minskar du risken för matsvinn och i följande recept kan du använda frukt och bär från frysen. Snart har vi en ny säsong!

Lingon-havresmoothie

(3 portioner)

2 dl naturell yoghurt/kvarg

1 dl mjölk

1 dl lingon

1 banan

1 dl havreflingor

Mixa samtliga ingredienser till en slät dryck. Servera.

Färskgröt med äpple & kanel

(2 portioner)

1 dl havreflingor

2 msk solrosfrön

1 dl naturell yoghurt

½ dl äppelmust

1 krm kanel

1 dl äppelmos eller 1 äpple

Skala och skär äpplet i små tärningar ifall du inte har äppelmos i frysen .

Blanda samtliga ingredienser i en skål. Låt stå minst tre timmar eller över natten i kylskåp.

Tips! Färskgröten är ett bra mellanmål att packa med på skogsutflykten. Tillred den direkt i en glasburk med lock och packa med i väskan. Kom ihåg skeden!