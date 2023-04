Erja Yläjärvi: Varför diskuterar vi Åland nu, efter en vecka i Nato?

De nyvalda samlingspartistiska riksdagsledamöterna Jarno Limnell, Pekka Toveri och Jarmo Lindberg, har i olika intervjuer tagit upp möjligheten att Ålands demilitarisering borde diskuteras eller rentav avskaffas.



Generalmajor Toveri har till och med kallat demilitariseringen ” har till och med kallat demilitariseringen ” en riskabel kvarleva ”. Om Åland inte var demilitariserat kunde försvarsmakten öka sin närvaro på ön utan att det krävs separata politiska beslut, tycker Toveri. Frågan har enligt honom, blivit mer aktuell efter Rysslands anfall mot Ukraina.

Att Ålandsdiskussionen har blossat upp på flera håll just under de senaste dagarna är ändå markant. Finland blev bara för en vecka sedan en del av den starkaste militäralliansen i hela världen. Nu låter det nästan som om Åland just nu blev ett akut problem för landets säkerhet. Egentligen är läget exakt tvärtom.