Recension: Att haka på eller låta bli – det är frågan

ANIMATION/FANTASY/ÄVENTYR Spider-Man: Across the spider-verse

Biopremiär. 31.5. Regi: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers och Justin K. Thompson. Manus: Phil Lord, Christopher Miller och David Callaham. I rollerna: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Jason Schwarzman, Oscar Isaac. 140 min. F12

Spindelmannen, Brooklyns store son med de klibbiga fingrarna, hör vid det här laget till stapelvarorna inom superhjältegenren. Personligen föredrar jag Sam Raimis och Tobey Maguires installationer från början av 2000-talet, även om det är filmerna med Tom Holland som slagit publikrekorden (som så många andra kusar i Marvel Cinematic Universe-stallet).

Ett kapitel för sig är Sonys Spider-Man: Into the spider-verse (2018) som lade grunden för den animerade upplagan där en viss Miles Morales (Shameik Moore) klev in i titelrollen – efter att i likhet med sin namne, Peter Parker till vardags, blivit biten av en radioaktiv spindel.