16-åring ringde på fel dörr – sköts

16-åringen skulle hämta sin tvillingbror hos en vän – men ringde av misstag i stället på den 85-årige mannens dörrklocka, skriver The Guardian. Mannen ska då, enligt domstolsdokument, genom dörren ha skjutit pojken i huvudet och därefter i armen. Inga ord utbyttes innan 85-åringen öppnade eld mot pojken.

Efter händelsen greps den 85-årige mannen initialt men släpptes därefter, vilket ledde till stora demonstrationer i Kansas City under helgen.

Mannen åtalas nu för skjutningen som enligt åklagaren i fallet, Zachary Thompson, innehåller en ”rasrelaterad komponent”.

”Mitt budskap till samhället är att här upprätthåller vi och följer lagarna. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, hur du ser ut eller hur mycket pengar du har”, sade han under en presskonferens under måndagen, skriver The Guardian.

Den 16-årige pojken överlevde, och har nu återvänt hem efter att ha vårdats på sjukhus.