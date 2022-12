Också Fortum sänker elpriset

I måndags överraskade elbolaget Helen marknaden med att erbjuda ett tidsbundet elavtal för 20 cent per kilowattimme, som HBL har skrivit om . Nu svarar Fortum med ett liknande erbjudande.

Nästa vecka erbjuder Fortum ett tvåårigt tidsbundet elavtal för cirka 19 cent per kilowattimme. Likt Helens erbjudande innehåller också det här en morot om att anpassa elanvändningen till dygnets billigaste timmar.

Det verkliga priset per kilowattimme som faktureras varierar omkring fem cent i bägge riktningarna. Den som använder mycket el under de dyra timmarna får ett prispåslag, medan den som använder el under billiga timmar får ett prisavdrag.

Fortum har erbjudit denna avtalsform sedan september, men sänker nu plötsligt priset. Om man skulle teckna avtalet den här veckan, skulle man binda priset till cirka 27 cent per kilowattimme i två års tid. I ett enda slag sänker elbolaget alltså priset med 8 cent per kilowattimme. När den tillfälliga mervärdesskatten stiger i maj 2023 kommer också priset på detta avtal att stiga med några cent.

Gäller erbjudandet Fortumkunder som har bundit priset till ett dyrare pris?

– Nej, tidsbundna avtal är bindande för båda parterna. Det här erbjudandet gäller nya kunder eller sådana som har tillsvidareavtal, säger Fortums informatör.

Priset uppdateras en gång i veckan. Veckan efter jul kommer priset på Fortum Duo-avtal att vara 18,99 cent per kilowattimme. Vad priset blir efter nyår vet ingen.