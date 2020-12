Expresidenter redo att ta vaccin live i tv

För första gången vårdas just nu fler än 100 000 covidpatienter på sjukhus i USA. Minst tre expresidenter säger att de är beredda att vaccinera sig offentligt, för att på så sätt stärka medvetenheten och arbetet mot pandemin.

Det är första gången under pandemin som siffran 100 000 passeras, enligt data från The Covid Tracking Project, som drivs av tidningen The Atlantic.

Antalet nya fall ökar i bland annat Tennessee, Arizona, Delaware, Rhode Island och New York, även om antalet nya fall även sjunker på flera håll, enligt Johns Hopkins University.

Många anklagar president Donald Trump för att ha motverkat kampen mot smittan, genom att bagatellisera sjukdomen och misstänkliggöra smittskyddsexperter som Anthony Fauci och Deborah Birx. Men Trumps företrädare på presidentposten säger att de vill göra tvärtom och försöka lindra eventuell skepsis mot de vaccin som är på väg.

– Först måste vaccinen godkännas och ges till högprioriterade grupper. Sedan ställer sig president Bush i kö, och låter sig gärna vaccineras framför kamerorna, säger Freddy Ford, stabschef för den 74-årige expresidenten George W Bush, till CNN.

Kollegan Bill Clinton, också han 74 år, låter hälsa att även han "definitivt tar ett vaccin" så fort det erbjuds honom.

– Och han gör det offentligt om det bidrar till att alla amerikaner gör samma sak, säger pressekreteraren Angel Urena.

Tongångarna är desamma från expresident Barack Obama.

– Jag kanske tar det i tv eller spelar in det, så att folk förstår att jag litar på vetenskapen, säger 59-årige Obama i en intervju enligt CNN.

Mediebolaget har också sökt den fjärde expresidenten som ännu är i livet, 96-årige Jimmy Carter, men hittills inte fått något svar.

Under tiden bågnar sjukvården under trycket.

– Vi börjar få slut på sängar, och vi börjar också få slut på personal. Vårt vårdsystem är fullt av patienter i vanliga fall, så att addera ytterligare 100 000 patienter på vår befintliga sjuk- och skadebörda är nästan obegripligt, säger Megan Ranney, akutläkare och forskare, till CNBC.

Det kommer att dröja åtminstone flera månader innan vaccinen kan göra skillnad för smittspridningen, så många experter konstaterar redan att pandemiläget i vinter blir brutalt. Robert Redfield, chef för smittskyddsmyndigheten CDC, befarar att antalet dödsfall i USA framåt våren kan ligga på 450 000, vilket kan jämföras med 270 000 nu.

– December, januari och februari kommer att bli tuffa. Jag tror faktiskt att det kommer att vara den svåraste tiden i det här landets folkhälsohistoria, säger han enligt The Hill.