Experter oense om Ryssland ändrar taktik

Under fredagen gick Ryssland ut med att man nu ska fokusera på att ta kontrollen över Donbass, vilket beskrivs som ett av huvudmålen med invasionen av Ukraina. Men experter är oense om det är ytterligare en rökridå – eller en ny strategi till följd av motgångar på marken.

Den ryska militären beskrev på fredagen den första fasen av vad man kallar sin "militära specialoperation" i Ukraina som avslutad.

Ryssland hävdar att Ukrainas stridsförmåga minskat påtagligt vilket gör att landet kan fokusera resurserna till huvudmålet att "befria" Donbass.

Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon uppger att de ryska styrkorna faktiskt verkar fokusera på östra Ukraina, medan förbanden utanför Kiev är mer avvaktande, även om flyganfallen mot huvudstaden fortsätter. I Mariupol verkar ryska styrkor ha tagit sig in i de centrala delarna, där de får strida sig fram gata för gata.

Enligt Pentagon har man nu också sett de första tecknen på att Ryssland flyttar förband från Georgien för att förstärka i Ukraina.

En del experter säger att det är möjligt att Moskva i och med fredagens budskap söker en utväg ur moraset som Ukrainakriget har utvecklats till, och att skifta till Luhansk och Donetsk kan vara ett sätt att backa utan att erkänna motgångarna.

– Det är troligt att de i princip försöker att sänka sina uppfattade krigsmål till något de redan har åstadkommit, säger Stephen Biddle, professor i internationella affärer, till AP.

Men det kan också vara ytterligare en rökridå från ryskt håll.

Den oberoende USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) varnar västvärlden för att läsa in för mycket i propagandabudskapet, i en lägesuppdatering. ISW skriver att "kommentarerna kan tyda på att Ryssland har minskat sina mål och nu skulle vara nöjda med att ta kontrollen över Donetsk- och Luhanskoblasterna, men den tolkningen är sannolikt felaktig. Ryska styrkor på andra håll i Ukraina har inte slutat strida och har inte helt slutat att försöka avancera och ta mer territorium."

Under fredagen gick även Ryssland ut med siffror på antalet döda och skadade på egna sidan. Rysk militär uppger nu att 1 351 soldater dödats i Ukraina. Dessutom har 3 825 skadats. Det ryska försvarsdepartementet sade i början av mars att närmare 500 soldater dödats.

Det är långt under de bedömningar som västvärlden och Ukraina gör. I det nattliga talet från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj påstår presidenten att det verkliga antalet är fler än tio gånger så högt som vad Ryssland uppger.

– Antalet ryska offer har redan passerat 16 000 döda. Bland de finns flera befälhavare, säger Zelenskyj och fortsätter:

– Våra försvarare leder det ryska ledarskapet till en simpel och logisk insikt: samtal är nödvändiga, meningsfulla, brådskande och rättvisa.

18 humanitära korridorer ska ha öppnats under veckan, bland annat från belägrade Mariupol.

– (Men) situationen i staden fortsätter att vara absolut tragisk. Ryska militären tillåter inte någon humanitär hjälp in i staden, säger Zelenskyj.