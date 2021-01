Experter obekymrade av trög vaccinstart

Det är inget stort problem att många av de första vaccinampullerna står oanvända några dagar på grund av vårdpersonalens julledighet, säger ledande tjänstemän. Däremot är det värre att den levererade vaccinmängden är mycket mindre än väntat.

Under helgen har det klarnat att vaccineringen i Finland går segt framåt. Hittills har 6 000-7 000 vårdanställda fått den första av två doser av Biontechs och Pfizers vaccin, som var det första att anlända till Finland.

Totalt har 50 000 doser levererats till Finland. Det första partiet på 10 000 doser kom under julhelgen och det andra på 40 000 kring nyårsafton. Antalet räcker till att vaccinera 25 000 personer, eftersom en andra dos reserveras för alla som får vaccin.

Den tröga starten har väckt debatt av två anledningar: dels för att många vaccinampuller som kommit till Finland fortfarande oanvända, dels för att Finland hade väntat sig långt fler doser.

Det första frågan är inget stort problem, menar Mia Kontio, ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd. Enligt henne beror den sena starten på vårdpersonalens ledigheter under jul- och nyårshelgen. Finland vaccinerar vårdare först, till skillnad från till exempel Sverige där personer i riskgrupp prioriteras.

– Det är en risk att vaccinera vårdare då en del av personalen är på semester, ifall de skulle få till exempel en feberreaktion. Ledigheterna orsakar en fördröjning med två-tre dagar, det är inte avgörande för hur vi löser pandemisituationen.

Kirsi Varhila, kanslichef på Social- och hälsovårdsministeriet tänker i samma banor: man visste att vårdpersonalen till viss del skulle vara ledig, men det var ändå det bästa valet att börja med att vaccinera dem.

– Det är absolut bäst att börja i den ändan, utan tvekan.

Varhila säger att hon kan vara nöjd med hur Finlands egen vaccinationsstrategi har genomförts så här långt. Däremot är hon missnöjd med tillgängligheten på vaccin.

Social- och hälsovårdsministeriet väntade sig att få drygt 300 000 vaccindoser av Biontech och Pfizer bara under julhelgen och ytterligare en halv miljon under januari månad. Avtalen med läkemedelsbolagen har förhandlats fram gemensamt på EU-nivå.

– Det finns två huvudsakliga orsaker. För det första har Biontech/Pfizer produktionsproblem, som var kända innan jul. För att lösa trycket försöker de öppna produktionslinjer i Europa, men det kräver myndighetstillstånd. För det andra vet vi inte vilka avtal andra länder i världen har med Biontech/Pfizer. Just nu ser det ut som att USA tar en stor del av det som finns på marknaden.

Israel går i bräschen för vaccineringen globalt sett. Där har 12,5 procent av befolkningen redan vaccinerats enligt de senaste siffrorna. Också i USA och Storbritannien är vaccineringen längre hunnen.

De länderna skrev sina första avtal med Biontech/Pfizer redan i juli i fjol, medan EU-länderna kom överens om leverans först i november.

Kostnaderna för vaccinen är avtalshemligheter, men läckta prislistor gör gällande att EU-länderna betalar mindre än flera andra länder för vaccinen. Enligt The Times of Israel betalar Israel drygt 23 euro för en dos av Biontech/Pfizers vaccin och USA cirka 16. EU-länderna å sin sida rapporteras betala 12 euro per dos, enligt en prislista som en belgisk politiker lade ut på Twitter och sedan raderade.