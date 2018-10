Expertens hyllning – "kan vara bäst i NHL"

Mikko Rantanen och Colorado blir överösta med beröm.

Samtidigt som Patrik Laine har haft en, enligt sina mått, blygsam start på den nya säsongen har Mikko Rantanen stormtrivts. Colorados första kedja med Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog och Rantanen öser in mål.

I skrivande stund är Rantanen i delad ledning i NHL:s poängliga med 4+12=16 poäng i 9 matcher. Torontos Auston Matthews och Bostons Patrice Bergeron har mera mål.

Bergerons, David Pastrnaks och Brad Marchands första kedja har ofta inofficiellt kallats NHL:s bästa kedja. Frågan är om trion Rantanen, Landeskog och McKinnon inte är lika bra – eller bättre.

– Om det är offensiv eldkraft du är ute efter, kan Colorados första kedja mycket väl vara den bästa för tillfället, skriver Jared Clinton i ansedda The Hockey News blogg.

Den här säsongen har Colorados första kedja gjort 20 mål, mer än någon annan trio. Bostons första kedja är näst bäst med 19 mål. I matchen mot Philadelphia satte Rantanen och McKinnon ett nytt klubbrekord, då båda gjort poäng i alla nio matcher den här säsongen.

– Vi ville bevisa att vi är ett bra lag och att vi inte bara hade tur förra året, säger Rantanen till TSN.

Under de två senaste säsongerna har Rantanen, Landeskog och McKinnon gjort mest mål (111) av alla kedjor i NHL, enligt Corsica. De har i och för sig också spelat mer tillsammans än någon annan, 1 158 minuter i 78 matcher. De har gjort femte mest mål per 60 minuter av alla kedjor som spelat minst 400 minuter tillsammans (5,75 mål/60 minuter). I snitt har de släppt in 2,02 mål per 60 minuter.

– Det är ovanligt att ha så bra kemi. Jag tror ingen av oss undrar vad vi ska göra med pucken. Vi försöker dominera varje kväll, säger McKinnon till TSN.

Colorado har inlett säsongen bra och ligger tvåa i västra konferensen före nattens match mot Tampa Bay, med sex segrar och två förluster i förlängningen efter nio matcher. Laget har gjort 33 mål, av vilka första kedjan alltså har gjort 20.