Expert: Därför lägger Trump skulden på Antifa

USA:s president Donald Trump beskyller Antifa för att vara drivande i de våldsamma kravallerna i USA och vill terrorstämpla rörelsen. Men vandalismen kan inte bara tillskrivas vänsterextrema antifascister, enligt experter.

Protesterna mot polisens rasistiska övervåld mot svarta har spridit sig till hundratals städer. De flesta är fredliga medan andra urartat till kravaller. Extremister från både vänster- och högerkanten har av olika politiska ledare anklagats för de våldsamma inslagen och utredningar pågår. I Las Vegas har tre högerextrema gripits anklagade för att ha uppviglat till våldsamma protester.

President Donald Trump har lagt skulden på den radikala vänsterns antifascister och meddelat att han vill terrorstämpla "Antifa", en förkortning av ordet antifascister.

Experter har dock påpekat att USA saknar terrorlagstiftning som omfattar inhemska grupper och att det ändå inte vore förenligt med grundlagen. Dessutom handlar det inte om en organisation med en ledare och tydlig struktur utan snarare ett löst nätverk av ett okänt antal vänsterextrema militanta grupper och individer som kämpar mot det man ser som fascism i världen.

Vissa anhängare deltar i fredliga former av samhällelig organisering. Men militanta metoder rättfärdigas som självförsvar mot rasismens och fascismens inneboende våld som slår mot marginaliserade grupper, enligt Mark Bray, historiker vid Rutgers University.

– Det är ingen enhetlig organisation, utan en allians för ett socialrevolutionärt självförsvar mot extremhögern som förenar olika typer av socialister, kommunister och anarkister, säger Bray som har skrivit boken Antifa, dödshotats för sitt stöd till rörelsen och var med och organiserade proteströrelsen Occupy Wall Street 2011.

– De litar inte på att polis stoppar högerextrema, utan använder direkt aktion för att själva göra det.

Trumps utspel står i kontrast mot den federala polisen FBI:s varningar om att framväxten av vita högerextrema grupper i flera år har varit den största utmaningen vad gäller inhemsk terrorism.

För de flesta amerikaner var Antifa ett relativt okänt fenomen fram tills det att maskerade antifascister stoppade ett tal från en omstridd Breitbartredaktör i Berkeley 2017 eller konfronterade högerextrema i Charlottesville samma år.

– Rörelsen har växt som ett svar på de högerextrema alt-right-rörelserna och att Trump blev president. Det har fått många på högerkanten, inklusive Trump, att använda Antifa som syndabockar för alla möjliga saker, säger Bray.

– Det som är mest problematiskt är att det kan få polisen att betrakta ungefär alla till vänster om Demokraterna som terrorister.

Det är omöjligt att veta hur många som räknar sig som anhängare till de lokalgrupper som ryms under Antifa-paraplyt. Hemlighetsmakeriet är stort och oro för infiltration och krav på aktivt engagemang gör att grupperna brukar vara ganska små, enligt Bray.

Han tror att de flesta stödjer det som ses som "militant självförsvar" mot polisen och förstörelse av "kapitalistisk egendom" som har ägt rum den senaste tiden. Men han tror inte att det finns tillräckligt många antifascister för att de ensamma skulle kunna orsaka den omfattande förödelse som har drabbat många städer i samband med protesterna.

– Jag är säker på att det finns medlemmar i Antifagrupper i protesterna. Men de har inte tillräckligt många anhängare eller det sociala inflytande som skulle krävas för att dra i gång det största upproret i USA på ett halvt sekel, säger Bray.

– Trumps anklagelser är ett försök att flytta fokus från protesterna som utmanar århundraden av vit överhöghet.

Bray får medhåll av andra experter som tycks överens om att det inte går att tillskriva en enskild grupp ansvaret för all vandalism.

– Det är en mångfald av missgärningsmän från ytterkanterna. Vi vet att det har funnits såväl högerextrema som vänsterextrema uppviglare på nätet och i protesterna, säger Brian Levin, chef för Center for the Study of Hate and Extremism vid California State University, till The New York Times.