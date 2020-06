Expert: 200 000 virusdöda i USA i september

I september kan så många som 200 000 människor ha dött av covid-19 i USA. Det befarar Ashish Jha som är chef för Harvards globala hälsoinstitut.

Över två miljoner människor har bekräftats vara smittade med coronaviruset i USA, enligt en sammanställning från Johns Hopkins-universitetet. Samtidigt kan nära 113 000 dödsfall i landet kopplas till covid-19.

USA är det land som har drabbats värst i världen av coronapandemin. Och utan drastiska åtgärder kommer antalet döda att fortsätta att öka, så att siffran är uppe i omkring 200 000 i september. Det säger Ashish Jha, professor i global hälsa och chef för Global Health Institute vid Harvard-universitet i USA till mediebolaget CNN.

– Även om antalet fall inte ökar, även om vi håller saker och ting platt, är det rimligt att tro att vi når 200 000 döda någon gång under september månad. Och det är bara i september. Pandemin kommer inte att vara över i september, säger Jha.

I onsdags räknades antalet covid-döda i USA till 112 754 människor, flest antal dödsfall i världen. Orsaken, enligt Ashish Jha, är att USA är det enda större land som har öppnat upp utan att ha fått ner smittspridningen till en acceptabel nivå först.

– Jag är riktigt orolig för vad som kommer att hända de närmaste veckorna och månaderna, säger han.

Ett flertal amerikanska delstater har sett antalet smittade öka under de senaste dagarna, något som har oroat experter som hävdar att öppnandet av olika samhällsinstitutioner har gått för snabbt. I New Mexico, Utah och Arizona ökade antalet fall med 40 procent under den gångna veckan och nu är antalet fall i hela landet alltså fler än två miljoner.

Globalt har nära 7,4 miljoner personer bekräftats smittade med det nya coronaviruset och över 416 000 har avlidit.