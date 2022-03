Ever Givens systerfartyg fast i USA

Ett containerfartyget från samma rederi som fartyget Ever Given, som blockerade all trafik i Suezkanalen en knapp vecka i fjol, har gått på grund i USA.

Det 334 meter långa fartyget Ever Forward, från rederiet Evergreen, fastnade i Chesapeake Bay i östra USA efter att ha lämnat en hamn i Baltimore i söndags kväll.

"Det har inte förekommit några skador eller utsläpp", säger William Doyle, chef för delstaten Marylands hamnar, i ett uttalande.

"Det grundstötta fartyget hindrar inte andra fartyg från att ta sig till hamnen i Baltimore," tillägger han och säger vidare att man har arbetat sedan i söndags kväll med att få loss fartyget.

Olyckan inträffade nästan exakt ett år efter att det 200 000 ton tunga containerfartyget Ever Given fastnade i Suezkanalen under en sandstorm och därefter blockerade passagen i sex dagar.