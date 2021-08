Ever Given klarade Suezkanalen – fick extra bevakning

De ansvariga för Suezkanalen kan andas ut.

Det gigantiska containerfartyget Ever Given, som under en knapp veckas tid i våras blockerade all trafik i Suez, har för första gången sedan dess åkt igenom kanalen – utan nya incidenter.

Ever Given fick extra bevakning av två av den egyptiska kanalmyndigheten SCA:s lotsbåtar när det var ett av 26 fartyg som passerade kanalen på väg österut, rapporterar BBC.

Det 400 meter långa containerfartyget, ett av världens största, fastnade i Suezkanalen i blåsigt väder den 23 mars och stoppade därmed trafiken i båda riktningarna. Den 29 mars drogs fartyget loss och de över 400 fartyg som väntat kunde äntligen börja passera.

Efter att ha hållits kvar i Egypten nådde Ever Given först i slutet av juli sin tilltänkta destination Rotterdam. Fartyget är nu på väg från Storbritannien till Kina.