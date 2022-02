Evakueringarna från Afghanistan fortsätter – 37 personer anlände till Finland på torsdagen

Sent på torsdagskvällen anlände 37 personer till Finland från Afghanistan, ett halvår efter talibanernas maktövertagande. Ytterligare 10 personer har evakuerats och anländer till Finland inom kort, meddelar Utrikesministeriet.

Den grupp som anlände till Finland på torsdagskvällen består av tidigare anställda vid Finlands ambassad i Kabul och deras familjer, finska medborgare eller i Finland permanent bosatta utlänningar som enligt lagen om konsulära tjänster omfattas av konsulärt bistånd. Sammanlagt handlar det om 37 personer som nu evakuerats, och som försökt ta sig ut ur Afghanistan sedan talibanerna tog över makten i augusti i fjol, meddelar Utrikesministeret.

Dessutom har Finland evakuerat ytterligare 10 personer, som kommer att anlända till Finland under de närmaste veckorna.

Enligt ministeriet lämnade gruppen Afghanistan förra veckan, via Pakistan, därifrån den reste vidare via Tyskland till Finland. Ministeriets utsända konsulära utryckningsteam bistod vid evakueringen, som genomfördes i samarbete med de pakistanska myndigheterna och Tysklands, Nederländernas och de nordiska ländernas beskickningar i Islamabad som också evakuerade sina hjälpbehövande via Pakistan.

Statsrådet beslutade i augusti i fjol om evakueringar av bland annat ambassadens tidigare anställda i Kabul. Då togs tre olika beslut som omfattade evakuering av sammanlagt 298 personer till Finland. Enligt Utrikesministeriet är evakueringarna nu på slutrakan, men arbetet med att hjälpa dem som fortfarande finns kvar i landet, om som omfattas av konsulärt bistånd, fortsätter.