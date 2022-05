Eva Frantz säger upp sig för att satsa på skrivandet

"I går fattade jag ett stort, spännande och lite skrämmande beslut då jag sade upp mig från Yle", skriver Svenska Yle-programledaren och författaren Eva Frantz, 42, i ett Facebookinlägg på onsdag förmiddag.

– Det här är en sak jag tänkt på en längre tid, och nu när beslutet är fattat säger magkänslan att det är helt rätt, säger Frantz.

Frantz – som förmodligen är mest känd för sina deckarböcker om Anna Glad – berättar att hon har fått ett fint bemötande av både chefer och kollegor för beslutet. När man skriver bokserier finns det en viss press att komma med nya böcker relativt regelbundet, berättar hon.

– Och vad gäller böckerna för barn vill man inte att läsarna ska bli för gamla mellan böckerna.

För ungefär fem år sedan märkte Frantz att hon fick svårt att hinna med att både vara programledare i Radio Vega och skriva böcker. Hon blir nu frilansare efter att ha jobbat vid Yle i 23 år, som fastanställd sedan 2007.

– Det är klart att jag har blivit bekväm. Jag har inte behövt fundera på hälsovård eller pension eller sådana saker. Lite hisnande känns det nog att bli konstnär och entreprenör på heltid.

Samtidigt som hon hoppas bli en mer produktiv författare hoppas hon få mer tid att läsa andras böcker, och göra ännu mer gedigen research för sina böcker.

– Jag hoppas kunna ta det lugnt i skrivandet och inte behöva stressa med kniven mot strupen mot nästa deadline.

Frantz tycker samtidigt att det är skönt att inte behöva "klippa navelsträngen helt och hållet". Hon kommer fortsätta höras i Svenska Yles Relationspodden under hösten, som hon har gjort tillsammans med kollegan Hannah Norrena sedan 2018. Hon har också ett muntligt löfte om att få vara med och bevaka Eurovisionen som frilans under nästa vår. Frantz har varit Yles svenska ESC-expertkommentator tillsammans med Johan Lindroos sedan 2011.

– Ingenting! Det är det som är problemet. Men den fjärde boken om Anna Glad kommer någon gång under nästa år. Skrivandet har bara legat på is under Eurovisionen, säger Frantz.

De tre tidigare böckerna om Anna Glad är utgivna hos Schildts & Söderströms och heter Blå villan (2017), Den åttonde tärnan (2018) och För han var redan dö (2020).

Rättelse 18.5 klockan 13.27: Nästa bok kommer inte under hösten, utan 2023.