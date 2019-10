Politices doktor Alpo Rusi förväntar sig att ett ordförandeland inom EU presenterar ett förslag om hur en möjlig gemensam Rysslandspolitik kunde förstärkas. Han skriver också att man i Finland bör fortsätta diskussionen om ”finlandiseringen” och om VSB-epokens utrikespolitik.

I en intervju för Helsingin Sanomat (20.9) uttalade den tyska diplomaten Wolfgang Ischinger en önskan om att förstärka EU:s utrikes- och säkerhetspolitik."Vi har inte längre råd med en tysk Kinapolitik, en fransk Kinapolitik eller en finländsk Rysslandspolitik". Han hade förståelse för den oro som uppstått på grund av Frankrikes Rysslandsuttalanden, men konstaterade: "Frankrike borde konsultera övriga EU-medlemmar och inte bara rusa i väg i sin egen takt" eftersom "det är viktigt att på nytt begrunda EU:s relation till Ryssland".

Sedan Berlinmurens fall söker EU 30 år senare sin identitet. Det internationella politiska läget kännetecknas nu av en osäkerhet då makt- koncentrationerna ökat och hierarkierna bakom hotbilderna ändrats. Då man uttalar sin önskan om att stärka EU:s auktoritet menar man att en klarhet i unionens utrikespolitik vore på sin plats. Till vem skall en utländsk makt ringa då den önskar få svar på frågor som gäller brexit eller Ryssland? Ischinger har rätt i sin analys där han understryker betydelsen av konsultering och samförstånd inom EU i frågor som är väsentliga samt centrala geopolitiska målsättningar inom unionen. Saken gäller först och främst unionens relationer till övriga stormakter.

En lyckad utrikespolitik baseras rätt långt både på en kompetent säkerhetspolitisk analys och på skicklig diplomati. En diplomati som inte baserar sig på militär styrka uppfattas lätt som löst prat. På grund av att medlemsländerna har olika säkerhetspolitiska behov är det svårt för EU att fastställa den gemensamma målsättningen. Ländernas historia utgör i sig en divergerande faktor även om integrationen läckt många sår.

Ur en nationell finländsk synvinkel borde man som ordförandeland sträva efter initiativ där EU tar ett steg mot en förstärkt gemensam Rysslandspolitik. Det bör dock konstateras att ordförandelandet Finland inte har prioriterat ett sådant initiativ eftersom en sådan strävan saknas i regeringens programförklaring. Sålunda kan saken tolkas så att man vill bevara möjligheten till att föra sin egen Rysslandspolitik även i framtiden.

Ur hybridkrigets synvinkel är Finlands officiella historiska minne om inte felaktigt dock värt att uppdateras. För att beslutsfattarna i Helsingfors skulle inse vikten av en gemensam Rysslandspolitik för EU vore en djupare tolkning av Finlands samtidshistoria viktig. Fredsfördraget 1947 i Paris och framför allt VSB-avtalet 1948 band Finland till Sovjetunionens intressesfär, vilket i sin tur är den främsta förklaringen till det att Finland även som medlem i EU har fört en egen Rysslandspolitik till dags dato. År 1948 ville Finland inte underteckna ett VSB-avtal, men man tvingades till det i en atmosfär av hotelser.

Då statsminister Mauno Pekkala i november 1947 under sitt besök i Moskva tog upp frågan, utan tillstånd av presidenten om "ett politiskt avtal" grep utrikesminister Molotov tag i frågan ur vilken Finland inte senare kunde lösgöra sig ifrån. Under våren 1945 hade Paasikivi diskuterat saken med kontrollkommissionens representanter, men man hade inte återgått till avtalsfrågan på över två år. Då Paris fredsavtal trätt i kraft lämnade kontrollkommissionen Finland den 26 september 1947 vilket gav Finland en möjlighet att fritt etablera sin internationella position. I sin dagbok, daterat till den 15 november 1947 efter erhållandet av Pekkalas rapport från mötet i Moskva, skriver Paasikivi att "saken inte borde ha diskuterats ". Då socialdemokraten K.A. Fagerholm den 1 december 1947 under mötet med presidenten förutsåg att Finland inte längre kunde lösgöra sig "om de framställer och önskar det" (avtalet) blev presidenten nedstämd.

Efter Pekkalas besök ökade Sovjetunionen sin politiska påtryckning. Med hjälp av läckage i svenska tidningar ville Moskva försäkra sig om att den internationella tidningspressen började spekulera över en framtida militär pakt länderna emellan. Statsminister Pekkala fortsatte med att vidhålla sitt krav om att inleda förhandlingar om ett avtal fastän han säkert visste att han i första hand drev sovjetiska intressen och inte finländska. Den 23 februari 1948 erhöll Paasikivi slutligen ett brev av Josef Stalin innehållande ett förslag om en försvarspakt. Den 77-åriga Paasikivi gjorde till en början sitt allt för att Stalins brev skulle undanhållas i kassaskåpet, men förslaget med några ändringar underskrevs slutligen i Moskva den 6 april 1948. Ett nästan liknande förslag hade förkastats av Paasikivi i Moskva i oktober 1939.

Efter 1948 föranledde VSB-paktens text ständiga gräl om hur texten i avtalet skulle tolkas. Texten ansågs kunna ge Finland en möjlighet till neutralitet om en konfliktsituation mellan öst och väst skulle uppstå. Å andra sidan tolkades avtalet även så att relationen mellan Sovjetunionen och Finland i avtalets hela omfattning kunde ge länderna en möjlighet att bredda och fördjupa samarbetet. Inrikespolitiskt rådde det delade meningar mellan partierna angående tolkningar av avtalet. Grälen partierna emellan ledde till att Sovjetunionen kunde stärka sitt grepp om den finländska inrikes- och utrikespolitiken. Den finländska neutraliteten sköts småningom åt sidan och det blev nästan omöjligt att öppet föra en diskussion om det "vänligt sinnade" grannlandet, det vill säga om diktaturen, vilket i sin tur ledde till "finlandiseringen".

Efter det att Sovjetunionen rasat samman gick åsikterna om det kalla krigets utrikespolitiska arv inom den politiska eliten i Finland starkt isär. En markant del av den politiska eliten hade vuxit upp i en realpolitisk atmosfär där "finlandiseringen" beaktades. Denna elit uppfattade en självkritisk analys över det som hänt som rena giftet. Då man nått slutet av 1990-talet hade man utvecklat en sorts vänskapsnostalgi. Nu talade man inte längre om "finlandiseringen" utan om en "framgångssaga" såsom president Tarja Halonen uttryckte saken den 3 september 2000 i sitt UKK-tal om vår utrikespolitik under kalla kriget.

Man kunde fråga, då Finland bjöd ut "framgångssagan" åt EU, om man inte de facto bjöd ut finlandiseringspolitiken åt EU? De gamla medlemmarna i den nedmonterade Warszawapakten samt de fria baltiska länderna delade inte Finlands syn inom EU. Detta framkom då Finland utifrån sina egna erfarenheter kritiserade de forna östländernas ivrighet att ansöka om medlemskap i Nato.

Man förväntar sig att ett ordförandeland inom EU presenterar ett förslag om hur en möjlig gemensam Rysslandspolitik kunde förstärkas. I sin intervju i Financial Times har utrikesminister Pekka Haavisto uttalat sin önskan om att relationerna till Ryssland borde förbättras. Ett visst finländskt medhåll med det franska initiativet anses här vara skönjbart. Man får hoppas att detta initiativ är början till en intern diskussion inom EU vilket borde leda till en enig Rysslandspolitik inom unionen. I Finland bör man därför fortsätta diskussionen om "finlandiseringen" och om VSB-epokens utrikespolitik.

