EU:s budskap når inte fram – barnfamiljer i ingenmansland riskerar hälsan

Över tusen familjer behöver filtar, jackor och skor när eldarna de gör upp utmed den turkisk-grekiska gränsen inte värmer tillräckligt. Enligt IOM i Turkiet som försöker få ordning på situationen finns det väldigt mycket småbarn där barn inte borde finnas.

När migranternas press mot den turkisk-grekiska landgränsen går in på sin andra vecka betonar Internationella organisationen för migration att det behövs mer finansiering för att de humanitära behoven ska kunna tillgodoses. På den turkiska sidan är tusentals människor spridda utmed den 212 kilometer långa gränsen.

Det uppger Lanna Walsh på IOM, som är en mellanstatlig organisation med syfte att säkerställa att all migration sker humant och under ordnade former.

– Folk vandrar in till de närbelägna byarna och tillbaka till gränsen. Det är omöjligt att uppskatta hur många människor här finns. Området är som ett stort ingenmansland, men vi snackar definitivt om tusental, säger hon i telefon till HBL.

När migranter tidigare har försökt ta sig in i Europa har andelen singelmän varit påfallande stor, men det gäller inte för den senaste vågen, bedömer Walsh.

– Vi ser en mix av äldre och barn, kvinnor och män, och många familjer med spädbarn, av en hel uppsjö nationaliteter. Här finns folk från Afghanistan, Bangladesh, Pakistan och flera afrikanska länder, säger hon.

Lanna Walsh tillbakavisar bestämt uppfattningen att de här migranterna vore syriska krigsflyktingar.

– För det första är gränsen mellan Syrien och Turkiet stängd och för det andra har syriska flyktingar en högre status och bättre ställning än flera andra nationaliteter i Turkiet. Det är de sämst lottade som kommit hit. Afghanerna dominerar. De är bland de mest utsatta och naiva, säger hon.

I veckan gick EU ut med ett lika kort som barskt budskap till migranterna: "Gå inte till gränsen. Gränsen är stängd. Om någon säger till er att den är öppen är det inte sant", dundrade Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikespolitiken.

Den svenske oppositionsledaren, Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson åkte i veckan ner till Turkiet för att dela ut flygblad till migranterna med budskapet att "Sverige är fullt", vilket väckte ett ramaskri på hemmaplan. Nyhetsbyrån TT skriver att Åkesson blev utfrågad av turkisk polis i samband med sin hemresa och att han enligt egen utsago blev deporterad och fick inreseförbud i Turkiet.

Medan migrantvågen orsakade kolossalt politiskt svall i Finland, Sverige och resten av EU är en av de konkreta förändringarna som skett vid den turkisk-grekiska gränsen under veckan att vädret har blivit varmare och att det blåser mindre.

– Jag skulle gissa att fler migranter därför tänker pröva sin lycka sjövägen, säger Lanna Walsh.

Men samtidigt uppger den turkiska kustbevakningen att president Recep Tayyip Erdogan har gett den order om att stoppa migranter som försöker komma till Grekland sjövägen. Däremot säger han att landgränsen fortsatt är öppen.

IOM kommenterar inte politiska budskap, vare sig från EU-håll eller från Turkiet. Lanna Walsh säger bara att migranterna vid gränsen främst inhämtar sin information från interna nätverk och att de främst fattar sina beslut utifrån den informationen.

– Den som åker tillbaka från gränsområdet berättar hur det var och sedan kanske någon annan prövar lyckan i stället, säger hon.

IOM samarbetar med det fåtal hjälporganisationer som än så länge inte har sparkats ut från Turkiet. På mindre än en vecka hade man delat ut över 8 000 förnödenheter, främst filtar, jackor, skor, matpaket och hygienartiklar. Det är USA:s regering som betalat notan på 100 000 dollar. Ytterligare 20 000 förnödenheter är på väg.

All hjälp har koncentrerats till landgränsen eftersom vädret i veckan i praktiken har omöjliggjort alla försök att ta sig till Grekland sjövägen.

Framöver behövs mer hjälp – främst mat, mediciner och hygien- och sanitetsartiklar – eftersom IOM bedömer att de sanitära bristerna utgör en hälsorisk. De som vill tillbaka till Turkiet kan behöva transporthjälp. I alla händelser behöver IOM mer pengar.

– Vi är tacksamma för det vi fått från USA, men annars har vi varit tvungna att överföra pengar från våra andra budgetmoment och att ta lån. Utöver pengarna från USA har vi fått löften om pengar från en del håll, men inga utbetalningar. Vi behöver mer pengar för att kunna säkerställa att folk klarar sig, säger Lanna Walsh.

Utan att ta ställning till de politiska beslut som behövs för att avveckla den fälla migranterna har lurats in i säger Lanna Walsh bara:

– Jag tror inte att det här kommer att vara över riktigt snart, men kanske det inte heller eskalerar till någonting ännu större.

Under lördagen ska sammandrabbningarna vid gränsen ändå ha tagit ny fart. TT rapporterar med hänvisning till vittnesuppgifter om tårgasattacker från turkisk mark över gränsstängslet och mot grekisk polis nära övergången i Kastaniés.

Enligt grekiska myndigheter har tusentals försök att ta sig över gränsen stoppats den senaste veckan. Bara under dygnet från fredags- till lördagsmorgonen gjordes fler än 1 200 försök och 27 gripanden. De flesta migranterna uppges vara från Afghanistan och Pakistan.

"Grekland gör vad alla självständiga stater har rätt att göra, att skydda sin gräns från att människor passerar olagligt", sade premiärminister Kyriakos Mitsotakis till CNN på fredagskvällen. Grekland kommer också att bygga två nya tillfälliga läger för de asylsökande som har kommit till landet den senaste tiden.