Eurovision öppnar för alternativ sändning

Det blir kanske ändå en alternativ version av Eurovision Song Contest. Även BBC gör ett alternativt program.

Eurovision Song Contest skulle ha ägt rum i Rotterdam i maj, men ställdes in på grund av coronavirusets spridning. Nu öppnar organisatörerna i EBU för att sända en alternativ version av programmet – utan någon formell tävling. EBU har postat ett uttalande i sociala medier:

"Vi är väldigt medvetna om hur mycket Eurovision kommer att vara saknat i år. Tävlingens värderingar och vår stolta tradition av att fira mångfald genom musik behövs nu mer än någonsin. EBU gör nu efterforskningar om ett alternativt program, men inte en tävling, för att hjälpa till att förena och underhålla människor runtom i Europa."

EBU kommer i sändningen att hylla de som skulle ha tävlat i år. Det här årets låtar kommer inte heller att kunna tävla i nästa års tävling, men EBU skriver att landets medlemsorganisationer får välja vilka artister man kommer att skicka 2021, årets eller nästa års vinnare.

Efter att årets upplaga av Eurovision Song Contest ställts in tar nu också brittiska BBC saken i egna händer. De kommer att sända ett Eurovisionrelaterat program som döpts till Eurovision: Come together.

Programledaren Graham Norton kommer att leda programmet, som ska bjuda på både nya och gamla Eurovisionframträdanden och intervjuer, enligt Vulture.

Programmet kommer att sändas samma dag som tävlingen skulle ha sänts, den 16 maj. Om det kommer att bli några finländska inslag i programmet är ännu okänt.