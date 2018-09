Europeiskt projekt ska få fler att vaccinera sig

Finland går med i ett treårigt europeiskt projekt som ska förbättra vaccinationsskyddet.

Projektet genomförs i 17 EU-länder, Norge, Bosnien och Hercegovina och Serbien och beräknas kosta 5,8 miljoner euro.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande ska projektet hjälpa hälsovårdspersonalen att stärka vaccinationstäckningen och -skyddet i de länder som berörs av projektet.

Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att ett effektivt vaccinationsskydd räddar upp till 3 miljoner människoliv per år. Vaccinationstäckningen i olika europeiska länder ligger allt oftare under WHO:s målsättningar. Därför har många smittosamma sjukdomar, som till exempel mässling, börjat spridas i Europa igen, uppger WHO.

– Sjukdomsepidemier sprider sig över nationella gränser. Därför är de europeiska ländernas samarbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar mycket viktigt, säger kanslichef Päivi Sillanaukee på Social- och hälsovårdsministeriet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är en av projektets ledande aktörer.

– Att stärka tilltron till vaccinationer och informera om vaccinationernas fördelar för människors hälsa är en viktig uppgift, säger direktör Mika Salminen vid THL.