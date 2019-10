Europeiska kommissionen utnämnde Allan Rosas till etisk rådgivare

Profil

Allan Rosas

Född 1948 i Åbo.

Är jurist och blev juris doktor 1977.

Har bland annat fungerat som professor i stats- och folkrätt vid Åbo universitet 1978-81 och vid Åbo Akademi 1981-1996.

Utnämndes 2002 till domare i Europeiska unionens domstol.

Har som vetenskapsman intresserat sig för människorättsfrågor.

Källa: Court of justice of the European union.