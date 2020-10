Europaministern bjuder in finländarna till diskussion om EU

Under två virtuella diskussioner vill Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) höra hur finländarna vill att den framtida EU-politiken ska se ut.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) bjuder in alla intresserade finländare till två virtuella diskussioner om EU-politiken.

Frågor som Tuppurainen är intresserad av att diskutera är hur unionens framtida inriktning ska se ut och vilken roll Finland ska ha som en del av unionen.

De två diskussionerna ordnas i anslutning till beredningen av regeringens EU-redogörelse.

Temat för den första diskussionen är "EU:s kristålighet – mer än summan av sina olika delar", och den ordnas den 26 oktober klockan 14.30-16. Förutom Tuppurainen finns då även Utrikespolitiska institutets programdirektör Juha Jokela, universitetsforskaren Timo Miettinen och nationalekonomen Sixten Korkman på plats för att besvara frågor.

Under den andra diskussionen ligger fokus framför allt på att höra de ungas röster. Utöver Tuppurainen deltar då Unga Européer, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians och de yrkesstuderandes förbund SAKKI. Diskussionen ordnas den 4 november klockan 9-10.30.

Tillställningarna sänds direkt på statsrådets Youtube-kanal, och kommer även senare att finnas sparade där. Dessutom kommer videoupptagningarna att finnas på statsrådets webbplats.

Vem som helst kan delta idiskussionernagenom att på förhand skicka in frågor, antingen via en blankett på nätet eller genom att via Whatsapp skicka in sin fråga i form av ett kort videoklipp till numret 046 923 5090. Videoklippet bör filmas horisontellt, och filmsnuttarna kommer att spelas upp under diskussionerna.

Förhandsfrågor till den första diskussionen tas emot fram till den 22 oktober och till den andra fram till den 2 november.